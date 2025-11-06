Неприятный запах из холодильника больше никогда не побеспокоит: что нужно в него поставить

Неприятный запах в холодильнике – это проблема, которая может испортить любую кухню. Узнайте, что может поглотить запах – многие из этих средств есть у вас под рукой.

Прежде чем начать устранять запах, важно понять, откуда он происходит. Самыми распространенными виновниками являются испорченные пищевые остатки, открытые упаковки продуктов с сильным запахом (например, рыба, сыр с голубой плесенью) и разлитые жидкости, которые уже впитались в пластиковые детали, информирует 24 Канал со ссылкой на BRW.

Как не допустить возникновения запаха

Регулярный осмотр и очистка холодильника поможет предотвратить потенциальные проблемы. Обязательно выбрасывайте остатки пищи по крайней мере раз в неделю.

Открытые упаковки йогурта или сливок, паштетов и варенья, которые некоторое время лежали в холодильнике, следует вынимать с полок, чтобы сохранить свежий аромат. Также стоит помнить о правилах правильного хранения продуктов в холодильнике.

Как избежать неприятного запаха из холодильника / Фото pexels

Вместо того чтобы хранить мясную нарезку и сыры в бумажной или пластиковой упаковке из магазина, поместите их в плотно закрытые контейнеры – стеклянные или пластиковые. Это продлит их свежесть и предотвратит распространение интенсивных запахов по всему холодильнику.

Что поглощает запахи в холодильнике

Чашка кофе – это не только про утро или перерыв в работе. Вы также можете ее использовать, чтобы избавиться от запаха несвежей пищи, сообщает Starwaxathome. Как это сделать? Насыпьте молотые кофейные зерна на тарелку и положите ее на одну из полок холодильника.

Еще один популярный метод – взять целые кофейные зерна и воткнуть их в половинку яблока. Все это следует немедленно поставить в холодильник. Этот "набор" быстро поглощает запахи, но имеет один недостаток – яблоко нужно часто менять.

Пищевая сода также имеет много применений на кухне. Это не только дешевое и экологическое средство для чистки, но и замечательный поглотитель запахов из холодильника. Вы можете использовать ее двумя способами.

Чтобы удалить неприятные запахи, почистите холодильник раствором пищевой соды и теплой воды. Также можно поместить пищевую соду в миску и поставить ее в холодильник. Вы также можете использовать разрыхлитель вместо пищевой соды – он имеет схожие свойства.

Последний трюк для удаления неприятных запахов из холодильника – активированный уголь, незаменимое средство в каждой домашней аптечке. Измельчите черные таблетки, высыпьте их на небольшую тарелку и оставьте на одной из полок холодильника. Нежелательные запахи мигом исчезнут.

