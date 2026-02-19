Как избавиться от влаги в холодильнике: конденсат больше не вернется
- Для устранения влаги в холодильнике можно использовать винную пробку или специальные поглотители влаги.
- Не стоит ставить горячие блюда в холодильник и перегружать его, во избежание повреждения и снижения эффективности.
Сырость и посторонние запахи внутри холодильника появляются даже тогда, когда полки регулярно мыть. Причина часто кроется не в грязи, а в избыточной влаге, накапливающейся из-за перепадов температур и постоянного открывания дверцы.
Холодильник – закрытое пространство. В нем холодный воздух встречается с теплым, поэтому образуется конденсат, передает Оnet. Именно он создает условия для развития микроорганизмов и сохранения неприятных ароматов.
Что делать с влагой в холодильнике?
Быстрее всего впитывают посторонние запахи овощи и молочные продукты. Даже при условии регулярной уборки проблема может возвращаться.
Обычная винная пробка может стать отличным решением. Она имеет пористую структуру и способна поглощать часть влаги и частично нейтрализовать запахи. Достаточно положить сухую чистую пробку в отделение для овощей или на полку, где часто собирается конденсат.
Отличное решение для холодильника / Фото unsplash
Через 2 – 3 недели ее стоит заменить, ведь со временем материал теряет свои свойства. Когда нет желания экспериментировать с подручными средствами, можно купить специальные поглотители влаги и запахов для холодильника.
Они бывают в виде контейнеров с гранулами, гелем или угольными вставками – такие наполнители "тянут" на себя лишнюю влагу и частично нейтрализуют ароматы от продуктов. Важно ставить поглотитель так, чтобы он не касался еды, и регулярно менять его по инструкции, иначе эффект исчезает.
Чего не стоит делать с холодильником?
Не следует ставить в холодильник горячие блюда или контейнеры, пишет Wawanesa. Резкий перепад температур может повредить стеклянные полки, а система охлаждения вынуждена работать интенсивнее, что влияет на ее ресурс. Не стоит перегружать камеру.
Холодильник охлаждает продукты благодаря циркуляции воздуха. Если пространство заполнено слишком плотно, воздух не движется должным образом, и прибор работает с перегрузкой. Это снижает эффективность, может сократить срок службы техники и ускорить порчу продуктов.
