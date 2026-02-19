Як позбутися вологи в холодильнику: конденсат більше не повернеться

Вогкість і сторонні запахи всередині холодильника з’являються навіть тоді, коли полиці регулярно мити. Причина часто криється не в бруді, а в надлишковій волозі, що накопичується через перепади температур і постійне відкривання дверцят.

Холодильник – закритий простір. У ньому холодне повітря зустрічається з теплим, тому утворюється конденсат, передає Оnet. Саме він створює умови для розвитку мікроорганізмів і збереження неприємних ароматів.

Що робити з вологою у холодильнику?

Найшвидше вбирають сторонні запахи овочі та молочні продукти. Навіть за умови регулярного прибирання проблема може повертатися.

Звичайний винний корок може стати чудовим рішенням. Він має пористу структуру та здатна поглинати частину вологи та частково нейтралізувати запахи. Достатньо покласти сухий чистий корок у відділення для овочів або на полицю, де часто збирається конденсат.

Чудове рішення для холодильника / Фото unsplash

Через 2 – 3 тижні його варто замінити, адже з часом матеріал втрачає свої властивості.

Коли немає бажання експериментувати з підручними засобами, можна купити спеціальні поглиначі вологи та запахів для холодильника. Вони бувають у вигляді контейнерів із гранулами, гелем. Саме такі наповнювачі забирають зайву вологу й частково нейтралізують аромати від продуктів.

Важливо ставити поглинач так, щоб він не торкався їжі, і регулярно міняти його за інструкцією, інакше ефект зникає.

Чого не варто робити з холодильником?

Не слід ставити до холодильника гарячі страви або контейнери, пише Wawanesa. Різкий перепад температур може пошкодити скляні полиці, а система охолодження змушена працювати інтенсивніше, що впливає на її ресурс. Не варто перевантажувати камеру.

Холодильник охолоджує продукти завдяки циркуляції повітря. Якщо простір заповнений надто щільно, повітря не рухається належним чином, і прилад працює з перевантаженням. Це знижує ефективність, може скоротити термін служби техніки та пришвидшити псування продуктів.

Які поради варто спробувати?