Самые большие ошибки обрезки, которые мешают кустам цвести: надо знать каждому садоводу

Садоводы могли наблюдать за ситуацией, когда куст выглядит здоровым, имеет много зеленых листьев, но совсем не цветет. Если даже регулярный полив, подкормки и уход не дают результатов, то причина скрывается в неправильном времени обрезки.

В уходе за цветущими кустарниками, главное значение имеет не то, насколько сильно их обрезают, а когда именно это делают, пишет Good Housekeeping.

Читай также Правильная обрезка абрикоса – и урожай будет втрое больше: ценные советы от садовода

В зависимости от того, где формируются цветочные почки, кусты условно разделяют на три группы:

растения, образующие цветы на прошлогодних побегах (старой древесине);

кусты, которые формируют бутоны на новых побегах текущего года;

ремонтантные кустарники, способные цвести на старых и молодых ветвях.

Знание того, к какой группе принадлежит растение в вашем саду, даст понимание, когда именно его стоит обрезать.

Когда обрезать кустарники, цветущие на старой древесине?

У таких растений цветочные почки формируются еще во время предыдущего сезона. Они расцветают в начале весны, а будущие цветы закладываются уже в конце лета. Если обрезать кусты слишком поздно, можно случайно срезать бутоны, которые должны были расцвести в следующем году.

К этой группе относятся: крупнолистные гортензии, дуболистные гортензии, сирень, форзиция, калина, азалия.

Когда обрезать: сразу после завершения цветения. Этот короткий период считается самым безопасным для формирования куста. Если делать это летом, осенью или весной, то растение может пропустить сезон цветения.



Гортензии обрезают после цветения / Фото Pexels

Когда обрезать кустарники, что цветут на молодых побегах?

Такие растения образуют бутоны на новых побегах, которые появляются весной, а цветут летом. Обрезка перед началом активного роста не вредит растению, она наоборот может стимулировать более обильное цветение.

К группе растений относятся: метельчатые гортензии, гладкие гортензии, креп-мирт, многие виды роз.

Когда обрезатьлучше всего это делать ранней весной, еще до начала активного роста. Это время помогает сформировать крепкие побеги и способствует щедрому цветению. Если же обрезать такие кусты сразу после летнего цветения, то это может ухудшить их структуру и повысить риск повреждения морозами.

Садові ножиці, секатори, ножі та інші необхідні інструменти дачники можуть легко придбати на Prom. Якщо важливо перевірити садові інструменти перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Какие кустарники цветут на старых и новых побегах?

Некоторые современные декоративные кустарники выведены таким образом, чтобы быть выносливыми к ошибкам в уходе. Ремонтантные растения могут образовывать цветы на прошлогодних и новых ветвях. Благодаря этому они имеют несколько волн цветения в течение сезона.

К ним относятся: гортензии Endless Summer, азалии Encore, розы Knock Out, бабочковый куст.

Когда обрезать: ранней весной, когда только начинает появляться новый рост. Однако с такими растениями следует быть осторожными, потому что слишком сильная обрезка может уменьшить первую волну цветения.

Как понять, к какой группе принадлежит куст?

Даже не все садоводы знают тип своего растения. В таком случае стоит ориентироваться на время цветения. Растения, расцветающие ранней весной, обычно формируют бутоны на старых побегах. Те, что цветут летом, чаще образуют цветы на новых.

Как обрезать правильно кусты?

Дачники советуют всегда использовать чистый и хорошо заточенный секатор. Сначала удаляются сухие, поврежденные или больные ветви. Независимо от типа куста, полезно удалять отцветшие цветы. Это поможет поддерживать аккуратный вид растения и его дальнейшее цветение.

Обрезка таких растений, как рододендроны, форзиция, гортензия, магнолия, молочай, сирень, калина и цветущая айва весной может привести к потере цветения, поэтому ее следует проводить после цветения, пишет Martha Stewart. Весенняя обрезка роз, особенно гибридных, способствует появлению новых побегов и обильному цветению. Следует удалить слабые или поврежденные побеги, формируя открытую чашу из коротких ветвей.

Что еще стоит прочитать?