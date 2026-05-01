Посадите эти растения рядом с перцем: они защитят его от вредителей
- Луковые культуры, базилик и кинза отпугивают вредителей и привлекают полезных насекомых для защиты перца.
- Фасоль, горох, огурцы, кабачки и корнеплоды улучшают рост перца через обогащение почвы и эффективное использование пространства.
Болгарский перец, как и большинство огородных культур, хорошо реагирует на правильное соседство с другими растениями. Удачное сочетание помогает уменьшить количество вредителей, улучшить рост и сделать растения более устойчивыми к болезням.
Одни культуры отпугивают нежелательных насекомых своим ароматом, а другие привлекают полезных опылителей и естественных защитников огорода, пишет Better Homes & Gardens.
Компаньонные посадки становятся все популярнее, и это подтверждается опытом огородников. Подобрав правильных соседей для перца, можно получить лучший урожай как в открытом грунте, так и на грядках или даже контейнерах.
Какие растения можно посадить рядом с перцем?
Луковые культуры
Их запах отпугивает тлю и других вредителей, которые часто повреждают листья перца. Если высадить шнитт-лук и дать ему зацвести, он еще и привлечет пчел.
Базилик
Аромат этой травы помогает уменьшить количество нежелательных насекомых рядом с перцем.
Кинза
Во время цветения она привлекает полезных насекомых – божьих коровок, златоглазок и паразитических ос, которые активно уничтожают вредителей. Золотоглазки – насекомые, которые уничтожают до 400 вредителей, включая тлю и паутинных клещей, пишет Interia Kobieta. Чтобы привлечь златоглазок в сад, следует высаживать цветущие растения, такие как ромашка и бархатцы.
Подсолнух
Большие яркие цветы привлекают опылителей. Чем больше насекомых посещает участок, тем лучше условия для формирования плодов.
Посев полезных растений улучшает рост перца / Фото Pexels
Фасоль и горох
Бобовые культуры обогащают почву азотом, что положительно влияет на рост перца и общее состояние растений.
Огурцы и кабачки
Их листья создают естественное укрытие для почвы, помогая сохранять влагу и сдерживать рост сорняков. Главное – не высаживать их слишком плотно.
Корнеплоды
Такие растения растут ниже и не мешают перцу получать свет. Это позволяет эффективно использовать пространство на грядке.
Какие есть полезные советы для садоводов?
Уход за ежевикой. Для профилактики болезней используют медный купорос, "Хорус" или "Скор", а для подкормки – органику и азотные удобрения.
Польза кофейной гущи. Кофейная гуща является полезным натуральным удобрением, поскольку содержит азот, фосфор, калий и магний, улучшая структуру почвы.
Важно использовать кофейную гущу умеренно, чтобы не создать плотную корку, которая мешает воде и воздуху попадать к корням, или смешивать ее с компостом.
