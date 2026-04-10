Лайфхаки Секреты дачника Надо ли освящать землю и семена перед посевным сезоном: объяснение священника
10 апреля, 11:55
2

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Священник УГКЦ Михаил Квасюк объяснил, что традиция освящения семян и земли перед посевным сезоном существует, но уже мало кто ее практикует.
  • Специалисты рекомендуют высаживать картофель после Пасхи, когда температура становится более стабильной.

С наступлением весны и началом посевного сезона, многие украинцы вспоминают не только об аграрных работах, но и о древних духовных традициях, связанных с землей и урожаем.

В интервью 24 Канала священник УГКЦ Михаил Квасюк дал ответ на вопрос о традиции освящения семян, земли перед началом посевного сезона.

В народе издавна существовала практика просить благословения на семена и землю перед посевом, веря, что это поможет получить щедрый урожай и убережет от невзгод.

Надо ли освящать землю перед посевным сезоном?

В нашей церкви есть книга, которая называется "Требник". Это потребности, которые Господь благословляет. Есть молитва на жатву, на благословение колодца, который дает нам воду, и также на благословение семян, которое мы будем сеять,
– отметил Михаил Квасюк.

По его словам, когда-то в селах люди часто просили об этом священника, обращались к нему за благословением семян, земли, поэтому он это делал. Сегодня все эти молитвы остались, но ими уже мало кто пользуется или просит о них.

Поэтому хоть и такая традиция не является обязательной, однако она может стать важной духовной поддержкой для тех, кто стремится начать посевной сезон с благословением.

Большинство дачников интересует вопрос, когда же можно высаживать картофель. Специалисты советуют сажать овощи уже после Пасхи, пишет The Spruce. С середины апреля температура уже становится более стабильной и теплой, поэтому овощи лучше примутся и замерзнут от резкого перепада температуры.

Частые вопросы

Почему люди просили благословения на семена и землю перед посевом?

Люди верили, что благословение поможет получить щедрый урожай и убережет от проблем - это была давняя практика в народе.

Является ли обязательным освящение земли перед посевным сезоном?

Освящение земли не является обязательным, но может стать важной духовной поддержкой для тех, кто стремится начать посевной сезон с благословением.

Когда рекомендуется высаживать картофель по словам специалистов?

Специалисты советуют сажать овощи, в частности картофель, уже после Пасхи - с середины апреля, когда температура становится более стабильной и теплой.