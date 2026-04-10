Надо ли освящать землю и семена перед посевным сезоном: объяснение священника

С наступлением весны и началом посевного сезона, многие украинцы вспоминают не только об аграрных работах, но и о древних духовных традициях, связанных с землей и урожаем.

В интервью 24 Канала священник УГКЦ Михаил Квасюк дал ответ на вопрос о традиции освящения семян, земли перед началом посевного сезона.

Читайте также Священник рассказал, можно ли работать на огороде в пасхальную неделю: знают не все

В народе издавна существовала практика просить благословения на семена и землю перед посевом, веря, что это поможет получить щедрый урожай и убережет от невзгод.

Надо ли освящать землю перед посевным сезоном?

В нашей церкви есть книга, которая называется "Требник". Это потребности, которые Господь благословляет. Есть молитва на жатву, на благословение колодца, который дает нам воду, и также на благословение семян, которое мы будем сеять,

– отметил Михаил Квасюк.

По его словам, когда-то в селах люди часто просили об этом священника, обращались к нему за благословением семян, земли, поэтому он это делал. Сегодня все эти молитвы остались, но ими уже мало кто пользуется или просит о них.

Поэтому хоть и такая традиция не является обязательной, однако она может стать важной духовной поддержкой для тех, кто стремится начать посевной сезон с благословением.

Большинство дачников интересует вопрос, когда же можно высаживать картофель. Специалисты советуют сажать овощи уже после Пасхи, пишет The Spruce. С середины апреля температура уже становится более стабильной и теплой, поэтому овощи лучше примутся и замерзнут от резкого перепада температуры.

Что еще стоит прочитать?