Експерти Iowa State University радять заздалегідь подбати про захист рослин, щоб продовжити їхнє цвітіння та зберегти декоративність саду, передає 24 Канал.
Дивіться також Секрети садівників: які дерева обрізати восени, щоб отримати рясний урожай
Як захистити квіти від заморозків?
Найпростіший спосіб уберегти квіти від холодів – укриття. Для цього підійдуть:
- агроволокно,
- мішковина,
- звичайні простирадла.
Щодо останніх, то їх потрібно накинути на клумби ввечері, а вранці обов'язково знімати, щоб уникнути конденсату. Для горщикових рослин варто обрати переносний варіант захисту: на ніч заносити їх у дім або теплицю. Також допомагає мульчування ґрунту корою, тирсою чи соломою – це зберігає тепло в кореневій зоні.
Що радять садівники?
Досвідчені садівники видання Martha Stewart радять висаджувати квіти так, щоб холодне повітря не застоювалося: уникайте низинних ділянок, де ризик заморозків вищий. А якщо прогноз обіцяє різке похолодання, можна застосувати "екстрений" метод – полити ґрунт увечері.
Волога земля довше утримує тепло й створює додатковий захист для квітів. Таким чином, завдяки кільком простим діям навіть осінні заморозки не зруйнують ваш сад, а квіти ще довго радуватимуть яскравими барвами.
Як захистити квіти від заморозків / Фото Unsplash
Як підготувати сад до зими?
Кожен садівник знає, що до холодів важливо підготуватися завчасно. Восени важливо провести аерацію ґрунту, прибрати листя і садові відходи, а також посадити кущі та цибулини квітів.
Водночас необхідно уникати надмірного догляду за садом, щоб рослини могли поступово перейти у стан зимового спокою.