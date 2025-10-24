Удобрение, которое в не купите: почему опытные хозяева не выливают воду из-под грибов
- Вода из-под вареных грибов может быть использована как удобрение на огороде.
- Опытные хозяева знают об этой практике и не выливают такую воду.
На огороде можно использовать много интересных средств, на которые обычно не обращают внимания. Одно из них – вода из-под вареных грибов.
Вода из-под грибов может стать хорошим удобрением для вашего огорода и комнатных растений. Главное – правильно ее применять, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Новини.Live".
Читайте также Чтобы не было даже малейшего запаха: как зажечь печь без дыма
Как использовать воду из-под грибов на огороде?
Вода из-под грибов – очень ценное удобрение для огорода, рассады и комнатных растений. Настой надо разводить водой в пропорции 1:3, а для опрыскивания – 1:5.
Заметьте!
Речь идет только о воде от замачивания сушеных грибов или варки свежих. Вода от маринованных или соленых грибов для растений не подойдет.
Раствором из грибной воды вы можете опрыскать растения и полить рассаду, цветы также можно поливать с интервалом в 7 – 10 дней.
Кстати, найти удобрения по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и кучу всего для огорода.
Чем полезна вода из-под грибов
Это домашнее удобрение стимулирует рост корневой системы и улучшает усвоение питательных веществ. Также она повысит устойчивость растений к болезням и поможет им быстро восстановиться после пересадки – именно то, что надо в эту пору.
А как правильно пересаживать комнатные растения – узнайте из TikTok kirgisska.garden.
Полезный лайфхак для сада
- Вы уже сейчас можете избавиться от сорняков на огороде.
- В этом поможет одно простое средство, которое регулирует кислотность почвы.