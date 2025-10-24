Добриво, яке в не купите: чому досвідчені господарі не виливають воду з-під грибів
- Вода з-під варених грибів може бути використана як добриво на городі.
- Досвідчені господарі знають про цю практику і не виливають таку воду.
На городі можна використовувати багато цікавих засобів, на які зазвичай не звертають уваги. Один з них – вода з-під варених грибів.
Вода з-під грибів може стати хорошим добривом для вашого городу та кімнатних рослин. Головне – правильно її застосовувати, розповідає 24 Канал з посиланням на "Новини.Live".
Як використати воду з-під грибів на городі?
Вода з-під грибів – дуже цінне добриво для городу, розсади та кімнатних рослин. Настій треба розводити водою у пропорції 1:3, а для обприскування – 1:5.
Зауважте!
Йдеться лише про воду від замочування сушених грибів або варіння свіжих. Вода від маринованих або солоних грибів для рослин не підійде.
Розчином з грибної води ви можете обприскати рослини та полити розсаду, квіти також можна поливати з інтервалом у 7 – 10 днів.
Чим корисна вода з-під грибів
Це домашнє добриво стимулює ріст кореневої системи та покращує засвоєння поживних речовин. Також вона підвищить стійкість рослин до хвороб та допоможе їм швидко відновитися після пересадки – саме те, що треба в цю пору.
Корисний лайфхак для саду
