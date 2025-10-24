Укр Рус
Лайфхаки Секрети дачника Добриво, яке в не купите: чому досвідчені господарі не виливають воду з-під грибів
24 жовтня, 16:09
2

Добриво, яке в не купите: чому досвідчені господарі не виливають воду з-під грибів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Вода з-під варених грибів може бути використана як добриво на городі.
  • Досвідчені господарі знають про цю практику і не виливають таку воду.

На городі можна використовувати багато цікавих засобів, на які зазвичай не звертають уваги. Один з них – вода з-під варених грибів.

Вода з-під грибів може стати хорошим добривом для вашого городу та кімнатних рослин. Головне – правильно її застосовувати, розповідає 24 Канал з посиланням на "Новини.Live"

Читайте також Щоб не було навіть найменшого запаху: як запалити піч без диму

Як використати воду з-під грибів на городі? 

Вода з-під грибів –  дуже цінне добриво для городу, розсади та кімнатних рослин. Настій треба розводити водою у пропорції 1:3, а для обприскування – 1:5.

Зауважте! 

Йдеться лише про воду від замочування сушених грибів або варіння свіжих. Вода від маринованих або солоних грибів для рослин не підійде. 

Розчином з грибної води ви можете обприскати рослини та полити розсаду, квіти також можна поливати з інтервалом у 7 – 10 днів. 

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для городу.

Чим корисна вода з-під грибів

Це домашнє добриво стимулює ріст кореневої системи та покращує засвоєння поживних речовин. Також вона підвищить стійкість рослин до хвороб та допоможе їм швидко відновитися після пересадки –  саме те, що треба в цю пору. 

А як правильно пересаджувати кімнатні рослини – дізнайтеся з TikTok kirgisska.garden.

Корисний лайфхак для саду

  • Ви вже зараз можете позбутися бурʼянів на городі.
  • В цьому допоможе один простий засіб, який регулює кислотність ґрунту. 