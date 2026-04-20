Простой способ избавиться от вони обуви: этот дешевый трюк уничтожает все бактерии

Иногда даже новая обувь может иметь довольно плохой запах. Это происходит из-за того, что закрытая обувь создает идеальную теплую и влажную среду, в которой размножаются бактерии. Именно они вызывают неприятный запах.

Стирка в стиральной машине не всегда выход, потому что разрушает клей и форму обуви, а дезодоранты лишь временно маскируют запах, пишет City Magazine.

Чем вывести плохой запах из обуви?

Чтобы избавиться от проблемы нужно уничтожить бактерии и вытянуть всю влагу, задержавшуюся в обуви. Для этого понадобится лишь горсть поваренной соли и один свежий лимон.

Обычная соль идеально впитывает жидкость, поэтому буквально вытянет всю влагу изнутри обуви. Бактерии полностью зависят от влажной среды, поэтому засолка лишает их основных условий для жизни.

Нужно лишь положить в каждую пару одну – две столовые ложки крупной соли и распределить кристаллы по всей длине. За ночь соль полностью выполнит свою работу и осушит обувь.

Дополнительно специалисты советуют добавить к соли еще и лимон. Лимонная кислота и эфирные масла, содержащиеся в кожуре также способны эффективно уничтожить остатки бактерий и грибков.

Для этого трюка понадобится только кожура от лимона, которую нужно положить на соль внутри обуви.

Пока соль будет поглощать влагу, эфирные масла из кожуры продезинфицируют и придадут обуви натуральный и свежий цитрусовый аромат. После метода нужно лишь высыпать содержимое в мусорку утром.

Как еще можно вывести неприятный запах из обуви?

Для быстрой сушки обуви после дождя или когда она влажная, эксперты советуют использовать бумажные полотенца или газеты, пишет Better Homes&Gardens. Устранить неприятный запах поможет также спирт – им достаточно сбрызнуть стельки.

