Уберите это с кухни перед сном: 15-минутная полезная привычка для чистоты

Уборка перед сном необходима не только для того, чтобы сделать дом уютнее. Кроме вопроса эстетики, суть заключается во избежании бактерий, которые способны накопиться за ночь.

Хаос на кухне способен привести к ощущению стресса и ухудшить эмоциональное состояние, пишет Real Simple. А вот чистые поверхности создают ощущение контроля и спокойствия, поэтому день с чистой кухней начнется гораздо лучше.

Читайте также Неприятный запах сразу исчезнет: сделайте одну вещь с посудомоечной машиной

Следует понимать, что крошки и остатки пищи могут стать магнитом для муравьев, тараканов и даже грызунов. Остатки пищи на 2 часа начинают активно размножать микробы. Особенно это касается еды на тарелках, что остается в раковине на длительное время.

Даже незначительный остаток пищи может создать на кухне неприятный запах. Всего 15 минут вечером могут освежить помещение и изменить утро.

Что надо убрать вечером на кухне?

Грязная посуда

Вечером надо навести порядок со всем, что касается еды. Грязная посуда привлекает бактерии и вредителей и создает плохой запах. Остатки пищи следует вымывать не только из посуды, но и вытирать стол от крошек хлеба или столешницы после приготовления пищи.

Мусор и компост

Если в корзине накопился мусор, то лучше его вынести из дома, потому что на утро на кухне может накапливаться много запахов. Убирайте мусор каждый вечер и превратите в рутину.

Губки и полотенца

Влажная губка кишит бактериями, если остается во влажном виде. Именно поэтому ее надо выжать и оставить сухой, чтобы избежать накопления микробов, которые потом перенесутся на посуду. Губку нужно менять каждую неделю.

Небольшие приборы

Тостер, блендер, мультипечь или любую технику надо сразу тщательно протирать после использования.

Некухонные вещи

Ключи, пакеты, платежки или любые другие мелкие вещи стоит убирать вечером, чтобы на утро дом был опрятным.

Такая вечерняя уборка поможет избежать накопления бактерий, неприятных запахов и создаст психологический эффект покоя. Чистый дом вечером подарит лучшее и организованное утро.

К слову, специалисты определили 6 ключевых факторов, которые портят воздух в доме, пишет CNET. К ним относится приготовление пищи на газовой плите, системы отопления и кондиционирования, средства для уборки, влажная техника, ароматизированные свечи, освежители воздуха и эфирные масла. Рекомендуется регулярно проветривать помещение, чистить фильтры, выбирать средства без ароматизаторов и ограничить использование свечей, чтобы улучшить качество воздуха в доме.

Какие интересные советы стоит знать?