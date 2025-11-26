Эту сторону терки не используют 99% людей: нарежет картошку за секунды

Традиционно мы используем в терке две насадки для натирания сыра или картофеля, но даже не замечаем для чего на одной из сторон есть одно узкое отверстие. Им почти никто не пользуется, но пользы оно способно принести немало.

Оказывается, что боковая сторона терки может использовать для создания спиралей, чтобы хорошо пропечь картофель или сделать из него чипсы, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу "Виктория готовит".

Как использовать необычную сторону терки?

Широкое горизонтальное лезвие предназначено для нарезания тонких плоских кусочков картофеля, сыра или других овощей. Блогерша пропихнула в картофелину шпажку внутрь и прокручивала до конца, пока на финале не получилась красиво нарезанная картошка на тонкие слайсы.

Для создания спиралей нужно приложить картофель к слайсеру и начать равномерно вращать его по кругу. Когда она будет готова, такое действие можно повторить с другими овощами, посолить, поперчить и запечь в духовке.

В терке есть еще одна сторона, которую мы редко используем, пишет Express. Мелкие отверстия в терке предназначены для натирания лука, пармезана, орехов, чеснока. Эта сторона терки идеально подходит для натирания лука во время приготовления драников. А еще мелкая терка подходит для натирания мускатного ореха, когда нужно измельчить специю.

Какие еще есть интересные лайфхаки?