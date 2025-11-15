Как вывести ржавчину из раковины: об этом молчат опытные сантехники

На некоторых раковинах может быть ржавчина, от которой надо обязательно избавиться. Всего благодаря одному лайфхаку, тусклая и ржавая поверхность может превратиться в блестящий металл, как после профессиональной чистки.

Если вы перепробовали много различных бытовых средств, то стоит обратить внимание на одно средство, которое нужно сделать самостоятельно, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Чем отчистить ржавчину с раковины?

Смесь из пищевой соды и лимонного сока способна хорошо повлиять на проблемные участки. После ее применения ржавчина сможет мгновенно исчезнуть.

Ржавчину очень хорошо растворяет любая кислота, поэтому стоит использовать уксус или лимонный сок. Ржавые соединения способны отделиться от железа, превратившись в воду. Для чистки нужно 2 столовые ложки лимонной кислоты совместить с 2 столовыми ложками соды и добавить немного теплой воды.



Кислота разъедает ржавчину / Фото Pexels

Все эти ингредиенты смешайте в миске, а когда смесь начнет действовать, то вылейте ее на ржавчину и оставьте на 30 минут. После смывания налет и неприятный запах исчезнет, а поверхность станет чище.

Тикток-блогер Глеб Репич рассказал, что вывести ржавчину можно даже с одежды. Нужно пачку лимонной кислоты развести стаканом теплой воды. В полученный раствор замочите ткань со ржавчиной на несколько минут. Этот лайфхак позволит ржавчине вывестись прямо на ваших глазах. Лайфхак довольно доступный и действенный, поэтому его сможет повторить каждый.

