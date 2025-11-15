Як вивести іржу з раковини: про це мовчать досвідчені сантехніки
На деяких раковинах може бути іржа, яку треба обов’язково позбутися. Всього завдяки одному лайфхаку, тьмяна та ржава поверхня може перетворитися на блискучий метал, наче після професійної чистки.
Якщо ви перепробували багато різних побутових засобів, то варто звернути увагу на один засіб, який потрібно зробити самостійно, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.
Чим відчистити іржу з раковини?
Суміш з харчової соди та лимонного соку здатна добре вплинути на проблемні ділянки. Після її застосування іржа зможе миттєво зникнути.
Іржу дуже добре розчиняє будь-яка кислота, тому варто використовувати оцет чи лимонний сік. Іржаві сполуки здатні відділитися від заліза, перетворившись на воду. Для чистки потрібно 2 столові ложки лимонної кислоти поєднати з 2 столовими ложками соди й додати трохи теплої води.
Кислота роз'їдає іржу / Фото Pexels
Усі ці інгредієнти змішайте у мисці, а коли суміш почне діяти, то вилийте її на іржу та залишіть на 30 хвилин. Після змивання наліт та неприємний запах зникне, а поверхня стане чистішою.
Тікток-блогер Гліб Репіч розповів, що вивести іржу можна навіть з одягу. Потрібно пачку лимонної кислоти розвести склянкою теплої води. В отриманий розчин замочіть тканину з іржею на кілька хвилин. Цей лайфхак дозволить іржі вивестися прямо на ваших очах. Лайфхак доволі доступний та дієвий, тож його зможе повторити кожен.
Виведення іржі на одязі: дивіться відео
Які ще лайфхаки є корисними?
Полірований нікель не можна чистити засобами для скла та оцтом, оскільки це може пошкодити покриття.
Харчову соду не слід використовувати для очищення алюмінієвих сковорідок, оскільки вона може викликати окислення і потемніння поверхні.
