Поставьте на орхидею кусочки фрукта: растение покроется каскадом цветов
- Для стимулирования цветения орхидеи можно использовать яблоко, которое выделяет этилен, способствуя развитию растения.
- Основные причины отсутствия цветения орхидеи – переувлажнение и чрезмерная тень, поэтому важно создать легкий температурный контраст и подкармливать растение чесночным раствором.
Орхидея уже длительное время остается одним из самых популярных растений. Цветет она долго и имеет эффектный вид, добавляя свежести любому интерьеру. Растения могут цвести месяцами, но для этого надо стимулировать их цветение.
Самые популярные сорта орхидей цветут дважды в год, но при хорошем уходе, растение может образовать до трех цветочных бутонов, пишет Interia Kobieta.
Читайте также Посадите эти растения рядом с чесноком: головки вырастут вдвое больше
Как заставить орхидею цвести?
Чтобы орхидея цвела, важно не допускать основных ошибок в уходе. Специалисты говорят, что растение не любит чрезмерно высокую температуру в помещении, нерегулярный полив и чрезмерное внесение удобрений. Если хоть один из этих факторов присутствует, то орхидея почувствует стресс и начнет сосредотачиваться на выживании, а не на бутонизации.
Орхидеи любят рассеянный свет, а зимой их лучше держать подальше от окон. Также растение следует защитить от сквозняков. Поливать вазон стоит лишь раз в 2 недели отстоянной водой.
Орхидея сможет зацвести в полную силу / Фото Pexels
Для стимулирования цветения орхидеи можно повторить интересный лайфхак. Он заключается в яблоке, которое стоит поставить на подоконник рядом с растением. Этот фрукт выделяет этилен – газообразный растительный гормон, который хорошо стимулирует развитие растений.
Орхидеи также содержат этилен, но концентрация яблока ускорит их развитие. Такой трюк будет особенно эффективным, когда орхидея выглядит плохо, а на ней уже давно не появлялись новые листья или бутоны.
Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.
Можно воспользоваться еще более эффективным методом – отрезать кусочек яблока и положить ломтики сверху на горшок. Такое действие увеличит концентрацию этилена. Однако после нескольких дней яблоко надо забрать, чтобы оно не начало гнить и привлекать дрозофил.
Основные причины отсутствия цветения орхидеи - это переувлажнение и чрезмерная тень, которые мешают развитию цветоносов, пишет Deccoria. Для стимуляции цветения рекомендуется создать легкий температурный контраст и подкармливать растение чесночным раствором раз в 10 – 14 дней.
Что еще стоит прочитать о растениях?
- Чтобы цветы стояли дольше, флористы советуют удалить нижние листья, избегать прямых солнечных лучей и сквозняков, а также держать вазу подальше от фруктов из-за этилена.
- Пожелтение листьев монстеры может быть вызвано чрезмерным поливом, недостатком влаги, недостаточным освещением или вредителями.
Частые вопросы
Какие условия нужны для того, чтобы орхидея цвела дважды в год?
Орхидеи нуждаются в правильном уходе для цветения дважды в год. Важно избегать чрезмерно высокой температуры в помещении, нерегулярного полива и чрезмерного внесения удобрений. Растение любит рассеянный свет и должно быть защищено от сквозняков.
Как этилен, выделяемый яблоком, может повлиять на цветение орхидеи?
Этилен - газообразный растительный гормон, стимулирующий развитие растений. Яблоко, размещенное рядом с орхидеей, выделяет этилен, который ускоряет развитие растения, особенно когда орхидея выглядит плохо и не имеет новых листьев или бутонов.
Какие основные причины отсутствия цветения орхидеи?
Основные причины отсутствия цветения орхидеи - это переувлажнение и чрезмерная тень, которые мешают развитию цветоносов. Для стимуляции цветения рекомендуется создать легкий температурный контраст и подкармливать растение чесночным раствором раз в 10-14 дней.