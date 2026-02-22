Укр Рус
Поставьте на орхидею кусочки фрукта: растение покроется каскадом цветов
22 февраля, 23:01
3

Поставьте на орхидею кусочки фрукта: растение покроется каскадом цветов

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Для стимулирования цветения орхидеи можно использовать яблоко, которое выделяет этилен, способствуя развитию растения.
  • Основные причины отсутствия цветения орхидеи – переувлажнение и чрезмерная тень, поэтому важно создать легкий температурный контраст и подкармливать растение чесночным раствором.

Орхидея уже длительное время остается одним из самых популярных растений. Цветет она долго и имеет эффектный вид, добавляя свежести любому интерьеру. Растения могут цвести месяцами, но для этого надо стимулировать их цветение.

Самые популярные сорта орхидей цветут дважды в год, но при хорошем уходе, растение может образовать до трех цветочных бутонов, пишет Interia Kobieta.

Как заставить орхидею цвести?

Чтобы орхидея цвела, важно не допускать основных ошибок в уходе. Специалисты говорят, что растение не любит чрезмерно высокую температуру в помещении, нерегулярный полив и чрезмерное внесение удобрений. Если хоть один из этих факторов присутствует, то орхидея почувствует стресс и начнет сосредотачиваться на выживании, а не на бутонизации.

Орхидеи любят рассеянный свет, а зимой их лучше держать подальше от окон. Также растение следует защитить от сквозняков. Поливать вазон стоит лишь раз в 2 недели отстоянной водой.


Орхидея сможет зацвести в полную силу / Фото Pexels

Для стимулирования цветения орхидеи можно повторить интересный лайфхак. Он заключается в яблоке, которое стоит поставить на подоконник рядом с растением. Этот фрукт выделяет этилен – газообразный растительный гормон, который хорошо стимулирует развитие растений.

Орхидеи также содержат этилен, но концентрация яблока ускорит их развитие. Такой трюк будет особенно эффективным, когда орхидея выглядит плохо, а на ней уже давно не появлялись новые листья или бутоны.

Можно воспользоваться еще более эффективным методом – отрезать кусочек яблока и положить ломтики сверху на горшок. Такое действие увеличит концентрацию этилена. Однако после нескольких дней яблоко надо забрать, чтобы оно не начало гнить и привлекать дрозофил.

Основные причины отсутствия цветения орхидеи - это переувлажнение и чрезмерная тень, которые мешают развитию цветоносов, пишет Deccoria. Для стимуляции цветения рекомендуется создать легкий температурный контраст и подкармливать растение чесночным раствором раз в 10 – 14 дней.

