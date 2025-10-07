Укр Рус
7 октября, 19:21
3

Лучше полениться, чтобы не остаться без цветения: 5 растений, которые нельзя обрезать в октябре

Марина Блохина
Основные тезисы
  • Не рекомендуется обрезать в октябре сирень, розы, гортензии, форзицию и азалию, во избежание проблем с цветением весной.
  • Лучшее время для обрезки этих растений - после их цветения или в состоянии покоя, например, в начале весны.

Садоводы осенью имеют немало работы: сбор урожая, перекопка огорода, сгребание листьев и, конечно же, обрезка. Впрочем, в некоторых случаях лучше полениться и ничего не обрезать, ведь растениям это может только навредить.

Осень – это идеальное время для того, чтобы взяться за уход за садом. И обрезка – это одна из тех задач, где лучше семь раз отмерить, а один раз отрезать, причем буквально, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Несколько роскошных садовых растений совсем не поблагодарят вас, если вы обрежете их в октябре. Это только приведет к тому, что цветения следующей весной и летом на них будет значительно меньше.

Какие растения нельзя обрезать в октябре?

Понимание, какие растения можно и нельзя обрезать осенью – это ключевой шаг к цветущему и пышному саду. Поэтому делимся несколькими кустами, которые лучше в этом месяце оставить в покое.

Сирень

Эти невероятные кусты радуют пышным цветением весной, и если обрезать их сейчас, вполне могут стоять голыми. Сирень относится к растениям, что формируют почки за сезон до цветения. Осенняя обрезка будет означать, что вы срежете уже сформированные почки еще до того, как они успеют раскрыться.

Зато советуют проводить обрезку сирени в самом начале лета после того, как она отцветет.


Сирень нельзя обрезать осенью / Фото Pexels

Розы

Обрезка роз осенью может привести к немалому количеству проблем, и одна из них – это стимулирование роста новых побегов, что не успеют окрепнуть достаточно сильно, чтобы пережить зиму.

Обычно лучшим временем для обрезки роз считается период, когда они находятся в состоянии покоя: конец зимы или начало весны.

Гортензии

С гортензиями ситуация вообще сложная: некоторые виды растений можно обрезать осенью, а некоторые – нет, ведь они также завязывают почки на старой древесине. Если у вас в саду растет гортензия, обязательно нужно выяснить, какой это сорт, чтобы определить лучший месяц для обрезки.

Форзиция

Золотистые цветы форзиции обычно радуют цветением в самом начале весны, когда остальные сада еще спит, пишет Southern Living. Впрочем, это значит, что почки формируются на побегах заранее, еще с осени.

И октябрьская обрезка непременно приведет к уменьшению обильности цветения в следующем году.

Азалия

Лучшее время для обрезки азалии – это ранняя весна, сразу же после того, как цветы отцветут. Кустарники относятся к одному роду с рододендронами и имеют похожее время обрезки. После весеннего укорачивания ветвей растения имеют достаточно времени для того, чтобы ростки окрепли до наступления холодов.

Что нужно сделать в саду осенью?

