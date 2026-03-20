Как быстро и легко отстирать белые носки: грязь сойдет на глазах
- Для отбеливания белых носков можно использовать кислородный порошок, добавив его в горячую воду.
- Другой метод включает использование белого уксуса, кипячения и замачивания носков на ночь.
Белые носки оставляют заметную серость уже после первого ношения. Обычная стирка убирает грязь, но не сильно, поэтому на помощь придет помощное средство, которым пользуются уже немало хозяек.
Справиться с проблемой поможет обычный кислородный порошок, который действительно очищает даже самые грязные носки. Простой метод показала на собственном примере пользовательница Дзвина в своем инстаграме.
Как вывести грязь с носков?
В миску нужно бросить все грязные носки, посыпать их кислородным порошком и залить горячей водой. На 1 литр воды нужно примерно 3 столовые ложки кислородного порошка.
Важно, чтобы носки были не в пене, которая образуется, а в растворе. Поэтому если носков или другой одежды собралось довольно много, то лучше долить больше воды.
При взаимодействии с водой кислородный порошок выделяет активный кислород, который помогает убрать органические загрязнения, осветлить ткань и лишить ее серого или желтоватого оттенка, при этом не повреждая волокна.
После основного замачивания на 20 – 30 минут, носки надо переложить в стиральную машинку и постирать. Если они сильно грязные, то в специальный отсек можно всыпать кислородный порошок. Если же они полностью очистились, тогда можно постирать с обычным порошком.
Белые носки также можно отбелить с помощью уксуса, пишет Express. Для того, чтобы восстановить свои белые носки, нужно набрать воды в большую кастрюлю, а потом добавить в нее стакан уксуса. Воду доведите до кипения, а потом добавьте в нее грязные вещи. Оставьте их замачиваться на ночь, а после этого постирайте, как обычно.
Частые вопросы
