Окна станут блестящими и без разводов: по этому методу когда-то мыли все

В большинстве случаев для мытья окон используют специальное средство для стекол. Оно эффективно, однако часто после него остаются разводы. Вымыть окна до идеального блеска поможет копеечное средство, которым пользовались еще наши бабушки.

Хозяйки неохотно используют уксус для мытья окон из-за его характерного запаха, однако если его развести, то эффект будет заметен сразу, пишет Alternatywa21.

Читайте также Как быстро и легко помыть окна перед Пасхой: метод проверенный годами

Как помыть окна уксусным раствором?

Для мытья окон нужно создать раствор на основе воды, уксуса и нескольких капель средства для мытья посуды. Такая смесь легко очистит окна без видимых разводов.

Чаще всего они случаются из-за того, что перед мытьем окна не моют водой. Если на стекле немало грязи, то средство только разведет его по всей поверхности. Сначала окна моют водой, а потом уже приступают к очистке.

Вторая причина – мытье окон в солнечную погоду. Прямые солнечные лучи быстро нагревают стекло, поэтому из-за этого моющие средства мгновенно высыхают. Потерянная возможность полировки приводит к устойчивым разводам.



С загрязнениями хорошо справляется уксус. Он обезжиривает поверхность, растворяет пыль и быстро испаряется. Благодаря ему окна получают блестящий вид.

Для приготовления раствора к литру теплой воды добавляют стакан 10% уксуса и несколько капель средства для мытья посуды. Мыть окна лучше мягкой тканью, которую смачивают в растворе и протирают стекло сверху донизу. После основного этапа поверхность отполировывают сухой тряпкой или газетой.

Если любите использовать в быту натуральные ингредиенты, то стоит обратить внимание еще и на лимон, который также справится с грязными окнами, пишет Express.

Кислотность лимона растворяет жир и расщепляет пятна на стекле. Нужно разрезать лимон пополам и осторожно потереть им стекло, а остатки убрать мягкой тканью.

Что еще стоит прочитать?