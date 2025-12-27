Зачем ставить на подоконник соль и лавровый лист: не талисман, а очень полезный лайфхак
- Лавровый лист эффективен для отпугивания насекомых, очищения воздуха и устранения запаха обуви.
- Соль на подоконнике помогает уменьшить влажность и неприятные запахи в помещении.
Лавровый лист и соль - это два продукта, которые точно найдутся на кухне, и без которых трудно представить приготовление любого супа. Впрочем, их также можно выставить на подоконник и получить немалую пользу.
И лавровый лист, и соль могут оказаться даже более незаменимыми, чем они кажутся на первый взгляд – ведь эти два кухонных продукта могут быстро решить давнюю зимнюю проблему, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.
Какая есть неожиданная польза от лаврового листа?
Лавровый лист может добавить не только вкуса супам, рагу и жареным блюдам, но и стать незаменимым в некоторых других домашних задачах.
- Отпугивание вредителей. Резкий аромат лаврового листа часто используют для того, чтобы отогнать прочь насекомых. Эфирное масло лаврового листа также является ингредиентом некоторых пестицидов. А повара используют лавровый лист в кладовой, чтобы не дать моли и другим насекомым добраться до продуктов.
- Освежение и очистка. Эфирное масло лаврового листа можно использовать в диффузоре с другими ароматами. Кроме того, лавровый лист можно оставить в воде на несколько дней, и тогда вы получите ароматный настой, которым можно опрыскивать дом для душистого аромата.
- Быстрая чистка обуви. Мокрая и "пахучая" обувь зимой – это распространенная проблема, с которой сталкиваться приходилось, вероятно, всем – и лавровый лист может быстро ее решить. Просто положите несколько листочков в ботинки на ночь, и плохого запаха как не бывало.
- Лист на батарее. Лучшее, что вы можете сделать зимой – это положить несколько лавровых листочков на батарею – благодаря теплу лавр быстро распространит приятный аромат по всей квартире.
Зачем класть соль на подоконник?
Зимой многие специалисты советуют насыпать соль в миску и выставить ее на подоконник. И это не странная примета или ритуал – это очень полезный лайфхак, который поможет разобраться с проблемой конденсата раз и навсегда.
Обычная миска соли уменьшит количество влаги в доме, ведь соль – это замечательный абсорбент. Она впитывает и лишнюю воду, и неприятные запахи, поэтому на подоконнике в холодное время года просто незаменимая, сообщает Express.
Какие еще лайфхаки для дома следует знать?
Затхлый запах из полотенец можно убрать с помощью простого домашнего средства. К слову, такой запах часто свидетельствует о наличии плесени в волокнах полотенца – а это не только негигиенично и неприятно, но и опасно для здоровья.
Многие люди даже не подозревают, с какой частотой на самом деле нужно мыть пол. Это зависит от нескольких факторов, которые следует оценить.
