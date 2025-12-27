Зачем ставить на подоконник соль и лавровый лист: не талисман, а очень полезный лайфхак

Лавровый лист и соль - это два продукта, которые точно найдутся на кухне, и без которых трудно представить приготовление любого супа. Впрочем, их также можно выставить на подоконник и получить немалую пользу.

И лавровый лист, и соль могут оказаться даже более незаменимыми, чем они кажутся на первый взгляд – ведь эти два кухонных продукта могут быстро решить давнюю зимнюю проблему, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Какая есть неожиданная польза от лаврового листа?

Лавровый лист может добавить не только вкуса супам, рагу и жареным блюдам, но и стать незаменимым в некоторых других домашних задачах.

. Мокрая и "пахучая" обувь зимой – это распространенная проблема, с которой сталкиваться приходилось, вероятно, всем – и лавровый лист может быстро ее решить. Просто положите несколько листочков в ботинки на ночь, и плохого запаха как не бывало. Лист на батарее. Лучшее, что вы можете сделать зимой – это положить несколько лавровых листочков на батарею – благодаря теплу лавр быстро распространит приятный аромат по всей квартире.

Зачем класть соль на подоконник?

Зимой многие специалисты советуют насыпать соль в миску и выставить ее на подоконник. И это не странная примета или ритуал – это очень полезный лайфхак, который поможет разобраться с проблемой конденсата раз и навсегда.

Обычная миска соли уменьшит количество влаги в доме, ведь соль – это замечательный абсорбент. Она впитывает и лишнюю воду, и неприятные запахи, поэтому на подоконнике в холодное время года просто незаменимая, сообщает Express.

Какие еще лайфхаки для дома следует знать?