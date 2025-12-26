Орхидеи очень чувствительные растения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Сіту magazine. Именно поэтому ночные подкормки работают иначе, чем дневные.

Каким ночным удобрением подкормить орхидеи?

Чесночный настой приготовленный собственноручно – один из самых простых и сильных стимуляторов. Он не является удобрением в классическом понимании, но работает как природный активатор. Чеснок содержит соединения, которые снижают грибковую нагрузку и “подталкивают” растение к росту.

Чудовые растения / Фото unsplash

Для приготовления следует взять 1 – 2 зубчика чеснока вместе с кожурой. Далее следует его следует измельчить удобным способом, сохраняя структуру. Затем остается выложить в емкость и залить кипятком, закрыть и оставить на ночь. Утром настой надо процедить.

Полученным раствором поливают орхидею под корень или используют для короткого замачивания горшка. Такую подкормку можно применять не чаще одного раза в месяц. Ее цель – не “накормить”, а дать сигнал к росту цветов.

Как заботиться об орхидеях зимой?

Зимой орхидеи не нуждаются в активном росте, но требуют стабильности, сообщает Justaddiceorchids. Свет – рассеянный, без холодных подоконников и сквозняков.

Полив растения стоит сократить. Но важно сохранять регулярность, чтобы не допускать полного пересыхания корней.

Какие еще советы пригодятся?