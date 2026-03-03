Зачем сажать банановые кожуры в саду: об этом знают единицы

Банановые кожуры мы привыкли выбрасывать в помойку, однако их можно использовать с пользой в саду. Посадка кожуры банана может показаться странной, однако достаточно полезной.

Садовый эксперт Иш часто рассказывает интересные лайфхаки, поэтому среди многих копеечных средств выделил кожуру банана, поскольку она питательна для растений, пишет Express.

Зачем использовать кожуру банана в саду?

Эксперт по садоводству советует разбрасывать банановые кожуры в саду. Он отметил, что они гораздо полезнее, чем мы думали, поэтому вместо помойки им можно найти гораздо лучшее применение. В теплое время года кожуры становятся универсальным калийным удобрением для цветов, вьющихся растений, овощей и фруктовых деревьев.

Кроме компостирования, можно сделать полезную банановую воду. Достаточно лишь в банку нарезать банановую кожуру и оставить на несколько дней в воде, чтобы она настоялась. После двух дней кожуру можно забирать, а банановой водой подпитывать растения. Такая подкормка обеспечит хорошее и долгое цветение цветов, если ее использовать для комнатных растений.

Банановая кожура на грядках и в саду становится натуральным и бесплатным удобрением, повышая уровень питательных веществ в почве. В ней особенно много калия, фосфора и кальция.

Кожура способствует укреплению корневой системы и улучшает плодоношение помидоров и роз. Калий улучшает рост и устойчивость к болезням, а фосфор стимулирует рост корней и цветение. Кальций помогает гниению цветков у помидоров.

Измельченные кожура банана в компостной яме хорошо разлагаются, поэтому это поможет создать богатую питательными веществами органику для почвы. Дачникам даже советуют закопать небольшие кусочки кожуры на глубину нескольких сантиметров у корней растения. Со временем они разложатся и будут действовать как удобрение.

Известная хозяйка Марта Стюарт рассказала, что банановую кожуру можно использовать достаточно по-разному. Банановая кожура может увлажнить кожу, успокоить раздражение, отбелить зубы и устранить запахи в быту. Она также полезна для полировки металла, удаления потертостей и улучшения грунта.

