Можно ли сушить вещи на радиаторе: о последствиях вы не догадывались

Одежда на балконе не всегда успевает быстро высохнуть, поэтому некоторые люди прибегают к сушке вещей на радиаторе. Впрочем, надо знать несколько основных моментов, которые заставят вас изменить решение о таком методе.

По словам специалистов, сушки вещей на радиаторе способно привести к сырости в помещении, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Есть 5 причин, которые объясняют, почему сушка одежды таким способом является вредным.

Почему нельзя сушить вещи на батареях?

Дополнительные расходы

Накрытый радиатор приводит к тому, что система отопления начинает интенсивнее работать, потому что нагревается не помещение, а одежда. Это может привести к повышению стоимости счетов за электроэнергию.

Образование плесени

Мокрая одежда испаряет влагу, которая остается в воздухе. Из-за этого в доме может накопиться сырость, которая приведет к появлению плесени. Высокая влажность и плохое качество воздуха способны вызвать аллергию, особенно у маленьких детей.

Риск пожара

Не стоит оставлять одежду близко к горячим радиаторам. Это особенно опасно, если забыть снять вещи или оставить их без присмотра.



Одежду нельзя сушить на батарее / Фото Pexels

Повреждение радиатора

Если сушить одежду на радиаторе постоянно, то со временем влага может проникать в металл радиатора и вызвать коррозию и ржавчину. Из-за такого действия срок эксплуатации радиатора может уменьшиться.

Порча одежды

Ткань на радиаторе может потерять цвет, а в определенных случаях даже получить подгоревшие участки от воздействия тепла.

В осенне-зимний период сушить вещи приходится в комнате, но для того, чтобы они не пахли плесенью, стоит воспользоваться полезным советом, пишет Mirror. Вещи нужно складывать не слишком плотно друг к другу, а для ускоренного эффекта можно положить вентилятор рядом.

Когда он будет подниматься вверх, то воздух пройдет сквозь одежду и будет медленно двигаться, испаряя воду. Расстояние между вещами поможет им быстрее высохнуть

