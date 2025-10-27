Чи можна сушити речі на радіаторі: про наслідки ви не здогадувалися

Одяг на балконі не завжди встигає швидко висохнути, тому деякі люди вдаються до сушіння речей на радіаторі. Втім, треба знати кілька основних моментів, які змусять вас змінити рішення про такий метод.

За словами фахівців, сушіння речей на радіаторі здатне призвести до вогкості у приміщенні, пише 24 Канал з посиланням на Express. Є 5 причин, які пояснюють, чому сушіння одягу таким способом є шкідливим.

Чому не можна сушити речі на батареях?

Додаткові витрати

Накритий радіатор призводить до того, що система опалення починає інтенсивніше працювати, бо нагрівається не приміщення, а одяг. Це може призвести до підвищення вартості рахунків за електроенергію.

Утворення плісняви

Мокрий одяг випаровує вологу, яка залишається в повітрі. Через це в оселі може накопичитися вогкість, яка призведе до появи плісняви. Висока вологість та погана якість повітря здатні викликати алергію, особливо у маленьких дітей.

Ризик пожежі

Не варто залишати одяг близько до гарячих радіаторів. Це особливо небезпечно, якщо забути зняти речі чи залишити їх без нагляду.



Одяг не можна сушити на батареї / Фото Pexels

Пошкодження радіатора

Якщо сушити одяг на радіаторі постійно, то з часом волога може проникати в метал радіатора й викликати корозію та іржу. Через таку дію термін експлуатації радіатора може зменшитися.

Псування одягу

Тканина на радіаторі може втратити колір, а в певних випадках навіть отримати підгорілі ділянки від впливу тепла.

В осінньо-зимовий період сушити речі доводиться в кімнаті, але для того, щоб вони не пахнули пліснявою, варто скористатися корисною порадою, пише Mirror. Речі потрібно складати не надто щільно одне до одного, а для пришвидшеного ефекту можна покласти вентилятор поруч.

Коли він підніматиметься вгору, то повітря пройде крізь одяг й буде повільно рухатися, випаровуючи воду. Відстань між речима допоможе їм швидше висохнути.\

Який ще лайфхак треба знати восени?