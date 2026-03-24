Худшие "соседи" кабачков и цуккини: что ни в коем случае нельзя возле них сажать

Правильное соседство на грядке может существенно повлиять на урожай кабачков и цуккини. И хоть эти культуры неприхотливы, неправильное сочетание с другими растениями способно снизить их развитие.

Некоторые растения конкурируют между собой за питательные вещества, истощая почву или провоцируя развитие болезней, пишет ТСН. Именно поэтому стоит внимательно подходить к планированию посадок и не сажать определенные культуры рядом с кабачками или цуккини.

Что нельзя сажать рядом с кабачками и цукини?

Тыквы, огурцы, дыни дыни . Все они принадлежат к одному семейству, поэтому имеют схожие потребности. Поэтому возникает конкуренция за ресурсы и повышается риск распространения общих болезней, в частности грибковых.

Картофель. Он активно забирает питательные вещества из почвы, из-за чего кабачки могут развиваться хуже и давать меньше плодов.

Редька и редис . Эти культуры могут подавлять рост кабачков из-за конкуренции и влаги.

Кукуруза. Если высадить ее слишком близко, то она будет затенять кабачки, которые требуют достаточного количества солнечного света для нормального развития.



Некоторые растения плохо влияют на рост кабачков

Какие растения можно сажать рядом с кабачками?

Горох и фасоль – помогают насыщать почву азотом.

Чеснок и лук – отпугивают вредителей и уменьшают риск заболеваний.

Укроп – привлекает полезных насекомых.

Салат и шпинат – не создают конкуренции за питательные вещества.

Бархатцы – способствуют защите от вредителей и положительно влияют на состояние почвы.

Если грамотно подобрать "соседей", то кабачки и цукини будут лучше расти и стабильно давать хороший урожай.

Для хорошего роста свеклы тоже важно правильное соседство с другими растениями, такими как крестоцветные овощи, лук, чеснок, и ароматические травы, пишет Zielony Ogrodek. Свеклу только не стоит сажать рядом с картофелем, морковью и шпинатом, поскольку они могут конкурировать за питательные вещества или иметь общих вредителей.

