Худшие "соседи" кабачков и цуккини: что ни в коем случае нельзя возле них сажать
- Не следует сажать кабачки и цукини рядом с тыквами, огурцами, дынями, картофелем, редькой, редисом и кукурузой из-за конкуренции за ресурсы и риска распространения болезней.
- Благоприятное соседство для кабачков и цукини создают горох, фасоль, чеснок, лук, укроп, салат, шпинат и бархатцы.
Правильное соседство на грядке может существенно повлиять на урожай кабачков и цуккини. И хоть эти культуры неприхотливы, неправильное сочетание с другими растениями способно снизить их развитие.
Некоторые растения конкурируют между собой за питательные вещества, истощая почву или провоцируя развитие болезней, пишет ТСН. Именно поэтому стоит внимательно подходить к планированию посадок и не сажать определенные культуры рядом с кабачками или цуккини.
Что нельзя сажать рядом с кабачками и цукини?
- Тыквы, огурцы, дыни дыни. Все они принадлежат к одному семейству, поэтому имеют схожие потребности. Поэтому возникает конкуренция за ресурсы и повышается риск распространения общих болезней, в частности грибковых.
- Картофель. Он активно забирает питательные вещества из почвы, из-за чего кабачки могут развиваться хуже и давать меньше плодов.
- Редька и редис. Эти культуры могут подавлять рост кабачков из-за конкуренции и влаги.
- Кукуруза. Если высадить ее слишком близко, то она будет затенять кабачки, которые требуют достаточного количества солнечного света для нормального развития.
Какие растения можно сажать рядом с кабачками?
Горох и фасоль – помогают насыщать почву азотом.
Чеснок и лук – отпугивают вредителей и уменьшают риск заболеваний.
Укроп – привлекает полезных насекомых.
Салат и шпинат – не создают конкуренции за питательные вещества.
Бархатцы – способствуют защите от вредителей и положительно влияют на состояние почвы.
Если грамотно подобрать "соседей", то кабачки и цукини будут лучше расти и стабильно давать хороший урожай.
Для хорошего роста свеклы тоже важно правильное соседство с другими растениями, такими как крестоцветные овощи, лук, чеснок, и ароматические травы, пишет Zielony Ogrodek. Свеклу только не стоит сажать рядом с картофелем, морковью и шпинатом, поскольку они могут конкурировать за питательные вещества или иметь общих вредителей.
