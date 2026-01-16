Зачем опытные хозяйки держат веник на пороге возле дома: вы начнете делать так же
- Опытные хозяйки ставят веник у порога, чтобы легко очищать обувь от снега.
- Обувь можно смазать вазелином или касторовым маслом для защиты от налипания снега.
Опыт – это не просто знания, а возможность существенно упрощать себе жизнь. Например, когда на улице снежно, а в дом не попадает ни капли воды.
Как только на улице становится снежно – на пороге постоянно образуется лужа из-за обуви, на которой остается немалый слой незваного "гостя. Как опытные хозяйки избавляются от этой проблемы – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Thereads Oksana Malaj.
Как справиться со снегом на пороге?
Не нужно усложнять себе жизнь – воспользуйтесь методом наших бабушек. Они всегда ставили рядом с порогом веник – и до сих пор ничего лучше придумать не смогли.
Простое и элегантное решение проблемы / Фото с Thereads Oksana Malaj
Все смогут избавиться от снега на обуви за несколько секунд – и на вашем пороге не будет постоянно лужа воды. Так просто – и так действенно!
Как сделать, чтобы снег не налипал на обувь?
Можно позаботиться о тепле в обуви и чистоте дома заранее. Для этого можно смазать обувь водоотталкивающими средствами, подсказывает Top.
Если не хочется тратиться на различные средства, то с этой задачей прекрасно справятся элементарные вазелин или касторовое масло. Они являются доступными и прекрасно справятся со снегом.
