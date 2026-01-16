Зачем опытные хозяйки держат веник на пороге возле дома: вы начнете делать так же

Опыт – это не просто знания, а возможность существенно упрощать себе жизнь. Например, когда на улице снежно, а в дом не попадает ни капли воды.

Как только на улице становится снежно – на пороге постоянно образуется лужа из-за обуви, на которой остается немалый слой незваного "гостя. Как опытные хозяйки избавляются от этой проблемы – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Thereads Oksana Malaj.

Как справиться со снегом на пороге?

Не нужно усложнять себе жизнь – воспользуйтесь методом наших бабушек. Они всегда ставили рядом с порогом веник – и до сих пор ничего лучше придумать не смогли.

Простое и элегантное решение проблемы / Фото с Thereads Oksana Malaj

Все смогут избавиться от снега на обуви за несколько секунд – и на вашем пороге не будет постоянно лужа воды. Так просто – и так действенно!

Как сделать, чтобы снег не налипал на обувь?

Можно позаботиться о тепле в обуви и чистоте дома заранее. Для этого можно смазать обувь водоотталкивающими средствами, подсказывает Top.

Если не хочется тратиться на различные средства, то с этой задачей прекрасно справятся элементарные вазелин или касторовое масло. Они являются доступными и прекрасно справятся со снегом.

Какие лайфхаки стоит попробовать?