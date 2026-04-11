Что нельзя делать в первый день Пасхи: важные правила для верующих
- На Пасху запрещено заниматься домашними делами, садоводством, выбрасывать освященную еду, ссориться и пропускать богослужения.
- Крашанка – это вареное яйцо для потребления, а писанка – декоративное с сакральным значением, как отметил Музей Ивана Гончара.
Пасха – это особое время, которое стоит посвятить молитве в церкви и родным. Утром верующие традиционно идут на праздничное богослужение, а остальную часть дня отмечают Пасху со всей семьей.
Однако не стоит забывать, что в этот большой праздник стоит придерживаться определенных правил, пишет Interia Kobieta. День стоит провести в покое, с добрыми мыслями, искренними разговорами и с благодарностью за все, что имеете.
Что нельзя делать на Пасху?
Убирать дома
Даже если вы не успели что-то убрать в субботу, в воскресенье не беритесь уже ни за какие даже мелкие дела. На Пасху запрещено пылесосить, подметать, вытирать пыль или гладить.
Заниматься садоводством
На Пасху все выходные, но это не значит, что в свободный воскресный день стоит заниматься пересадками вазонов или их удобрением. Эти дела нужно отложить на следующую неделю.
Выбрасывать освященную пищу
Ни в коем случае на Пасху нельзя выбрасывать остатки пищи, которая была освящена в церкви. Паски, яйца, масло, колбасу – все это нужно съесть.
Ссориться
Во время Пасхи нельзя ни с кем спорить и конфликтовать. Это время надо посвятить отдыху и искренним помыслам. Пасха – время прощения, которое следует использовать для восстановления разрушенных семейных и дружеских отношений.
Пропускать богослужения
На Пасху верующие традиционно идут на праздничное богослужение. Посещать церковь нужно в этот день всем христианам.
К слову, большинство украинцев не знают, чем отличается крашанка от писанки. Об этом подробнее – рассказал Музей Ивана Гончара в своем фейсбуке. Крашанка – это вареное яйцо с однотонной окраской, которое предназначено для потребления. Писанка – это декоративное яйцо с орнаментами, что имеет сакральное значение и является произведением искусства.
Частые вопросы
Какие действия запрещено выполнять на Пасху?
На Пасху нельзя выполнять домашние работы, такие как пылесосить или подметать, заниматься садоводством, выбрасывать освященную пищу, ссориться, а также пропускать богослужения.
Почему важно не выбрасывать освященную еду на Пасху?
Выбрасывать освященную еду на Пасху запрещено, поскольку это считается неуважением к религиозным традициям. Освященные продукты - куличи, яйца, масло, колбасу - следует съесть.
Какая разница между крашанкой и писанкой?
Крашанка - это вареное яйцо с однотонной окраской, предназначенное для потребления, а писанка - это декоративное яйцо с орнаментами, имеющее сакральное значение и являющееся произведением искусства.