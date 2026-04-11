Что нельзя делать в первый день Пасхи: важные правила для верующих

Пасха – это особое время, которое стоит посвятить молитве в церкви и родным. Утром верующие традиционно идут на праздничное богослужение, а остальную часть дня отмечают Пасху со всей семьей.

Однако не стоит забывать, что в этот большой праздник стоит придерживаться определенных правил, пишет Interia Kobieta. День стоит провести в покое, с добрыми мыслями, искренними разговорами и с благодарностью за все, что имеете.

Читайте также Эти ошибки делают каждый год: как нельзя одеваться в церковь на Пасху на Пасху

Что нельзя делать на Пасху?

Убирать дома

Даже если вы не успели что-то убрать в субботу, в воскресенье не беритесь уже ни за какие даже мелкие дела. На Пасху запрещено пылесосить, подметать, вытирать пыль или гладить.

Заниматься садоводством

На Пасху все выходные, но это не значит, что в свободный воскресный день стоит заниматься пересадками вазонов или их удобрением. Эти дела нужно отложить на следующую неделю.

Выбрасывать освященную пищу

Ни в коем случае на Пасху нельзя выбрасывать остатки пищи, которая была освящена в церкви. Паски, яйца, масло, колбасу – все это нужно съесть.

Ссориться

Во время Пасхи нельзя ни с кем спорить и конфликтовать. Это время надо посвятить отдыху и искренним помыслам. Пасха – время прощения, которое следует использовать для восстановления разрушенных семейных и дружеских отношений.



На Пасху нельзя ссориться / Фото Pexels

Пропускать богослужения

На Пасху верующие традиционно идут на праздничное богослужение. Посещать церковь нужно в этот день всем христианам.

К слову, большинство украинцев не знают, чем отличается крашанка от писанки. Об этом подробнее – рассказал Музей Ивана Гончара в своем фейсбуке. Крашанка – это вареное яйцо с однотонной окраской, которое предназначено для потребления. Писанка – это декоративное яйцо с орнаментами, что имеет сакральное значение и является произведением искусства.

Что еще стоит прочитать?