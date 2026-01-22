Почему никогда нельзя давить тараканов: такое действие является опасным

Тараканы у большинства людей вызывают безумное отвращение, поэтому при первом появлении насекомых, мы пытаемся их раздавить. Но мало кто знает, что такое действие представляет опасность, поэтому лучше их травить и выводить из помещения.

Тараканы существовали еще сотни миллионов лет назад и научились выживать везде, пишет The Times of India. Некоторые из них даже способны восстанавливать утраченные части тела, поэтому такая выносливость к жизни создала им репутацию почти "неубиваемых".

Почему нельзя давить тараканов?

Чаще всего тараканы появляются в доме из-за стабильного тепла, доступ к воде и остатки пищи. Чаще всего их можно увидеть на кухне или в ванной комнате. Эти создания являются носителями бактерий из канализаций, мусора и отходов.

Они переносят кишечную палочку, сальмонеллу, паразитов и вирусы. В некоторых случаях они даже способны вызвать пищевые отравления, кишечные инфекции, а также обострять аллергию и астму. Раздавливание таракана лишь помогает этим инфекциям распространяться по дому.



Тараканов давить нельзя / Фото Pexels

Что интересно, тараканы общаются между собой с помощью химических сигналов. Поэтому когда одно насекомое повреждают или убивают, то оно начинает выделять вещества, привлекающие других насекомых. В результате место раздавливания таракана может стать привлекательным для новых особей.

Кроме того, выделенная жидкость при раздавливании имеет довольно стойкий запах, который может задерживаться на поверхностях. Лучше всего использовать гелевые приманки, благодаря которым тараканы переносят яд в гнездо. Такие июльские ловушки останавливают их движение и уменьшают активность популяции.

Дополнительно стоит герметизировать щели, хранить пищу в закрытых контейнерах и уменьшать влажность в помещении.

Натуральные репелленты, такие как эфирные масла перечной мяты, эвкалипта и лимона, известны своими свойствами отпугивания тараканов, пишет Gardenowo. Несколько капель масла в местах, где часто бывают насекомые, могут эффективно отпугнуть их. Уксус, разведенный водой, является еще одним природным репеллентом от тараканов. Просто распылите его на поверхности, где видели тараканов.

Какие еще советы стоит знать?