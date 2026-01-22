Чому ніколи не можна чавити тарганів: така дія є небезпечною

Таргани в більшості людей викликають шалену огиду, тому при першій появі комах, ми намагаємося їх розчавити. Та мало хто знає, що така дія становить небезпеку, тому краще їх труїти й виводити з помешкання.

Таргани існували ще сотні мільйонів років тому й навчилися виживати всюди, пише The Times of India. Деякі з них навіть здатні відновлювати втрачені частини тіла, тому така витривалість до життя створила їм репутацію майже "не вбиваючих".

Чому не можна чавити тарганів?

Найчастіше таргани з’являються в оселі через стабільне тепло, доступ до води та залишки їжі. Найчастіше їх можна побачити на кухні чи у ванній кімнаті. Ці створіння є носіями бактерій з каналізацій, сміття та відходів.

Вони переносять кишкову паличку, сальмонелу, паразитів та віруси. У деяких випадках вони навіть здатні викликати харчові отруєння, кишкові інфекції, а також загострювати алергію та астму. Розчавлювання таргана лише допомагає цим інфекціям поширюватися по дому.



Тарганів чавити не можна / Фото Pexels

Що цікаво, таргани спілкуються між собою за допомогою хімічних сигналів. Тому коли одну комаху пошкоджують чи вбивають, то вона починає виділяти речовини, що приваблюють інших комах. У результаті місце розчавлювання таргана може стати привабливим для нових особин.

Окрім того, виділена рідина при розчавлюванні має доволі стійкий запах, який може затримуватися на поверхнях. Найкраще використовувати гелеві приманки, завдяки яким таргани переносять отруту до гнізда. Такі липні пастки зупиняють їхній рух та зменшують активність популяції.

Додатково варто герметизувати щілини, зберігати їжу в закритих контейнерах та зменшувати вологість у приміщенні.

Натуральні репеленти, такі як ефірні олії перцевої м’яти, евкаліпта та лимона, відомі своїми властивостями відлякування тарганів, пише Gardenowo. Кілька крапель олії в місцях, де часто бувають комахи, можуть ефективно відлякати їх. Оцет, розведений водою, є ще одним природним репелентом від тарганів. Просто розпиліть його на поверхні, де бачили тарганів.

Які ще поради варто знати?