Скрипящие петли в дверях, кран, неожиданно начавший протекать, неплотно закрепленная ручка шкафа – это лишь незначительная часть бытовых проблем, с которыми приходится сталкиваться практически всем, пишет AOL. И часто с этими неприятностями можно разобраться самостоятельно, без вызова профессионала – но лишь при условии, что дома найдутся нужные инструменты.

Какие инструменты нужно иметь дома?

Несколько инструментов под рукой точно сделают ремонт дома проще. И именно поэтому откладывать их покупку до момента, когда что-то сломается, не стоит. Ведь качественный набор – это одна из лучших покупок, которую может сделать владелец или владелица дома.

Отвертка со съемными насадками

Вместо того, чтобы искать новую отвертку, или вообще бежать в магазин, когда нужно затянуть винт необычного размера, стоит приобрести себе инструмент с несколькими насадками. Очень популярными сейчас являются опции "6-в-1", или даже "12-в-1".

Обычно эти отвертки уже имеют крестообразные наконечники и гаечные ключи.

Набор шестигранных ключей

Шестигранный ключ – это настоящий "герой" домашнего ремонта. В этом инструменте сочетаются функции отвертки и гаечного ключа – и он вставляется в очень специфические пазы, что чаще всего используют для кранов, ручек душа, бытовой техники и мебели.

А набор ключей разных размеров гарантирует, что вы имеете нужный под рукой.

Мультиметр

Если вы сами чините розетки, без мультиметра просто не обойтись. Он определяет и измеряет напряжение и ток и позволяет безопасно ремонтировать розетки, приборы и электрические панели.

Это позволит безопасно работать с электричеством, отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха, а также сантехническим оборудованием,

– делится эксперт по ремонту Брэндон Долан.

Портативный фонарик

Мощный фонарик – это настоящий must have во время отключения электроэнергии. Но это не единственное его использование: с ним гораздо удобнее ремонтировать протечки под раковиной, в ванной и в других труднодоступных и слабоосвещенных местах.

Молоток

В каждом доме должен найтись надежный молоток: это очень универсальный и все еще недооцененный инструмент, пишет Better Homes & Gardens. С ним можно и повесить картины на стены, и вытащить лишние гвозди, и подбить гвозди, и собрать мебель.

Молоток – это очень полезный домашний инструмент / Фото Pexels

Рулетка

Когда говорится о домашних проектах, точность – это самое важное. И поговорку "семь раз отмерь, один раз отрежь" во время ремонта следует воспринимать как можно буквальнее. Или вам нужно проверить, влезет ли мебель в пространство, или повесить шторы на конкретной высоте – это именно тот инструмент, без которого не обойтись.

Плоскогубцы

Плоскогубцы и изоляционные инструменты позволяют безопасно сгибать, захватывать и резать провода. Впрочем, нелишними они будут в доме даже в случае, если вы не ремонтируете проводку самостоятельно.

Плоскогубцами можно затянуть различные крепления, а также они используют в рукоделии. Видов этого инструмента есть немало, но можно найти вариант, сочетающий все важные функции.

Прочная сумка для инструментов

Это последний, и точно не по важности пункт. От всех ваших инструментов не будет никакой пользы, если они будут лежать неизвестно где, и вы не сумеете найти их в нужную минуту.

Поэтому стоит выбрать прочную сумку, где инструменты будут лежать организованно. Ищите варианты с усиленными ручками, прочной основой и большим количеством отделений.

