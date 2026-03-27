Скрипучі петлі у дверях, кран, що несподівано почав протікати, нещільно закріплена ручка шафи – це лише незначна частина побутових проблем, з якими доводиться зіштовхуватися практично усім, пише AOL. І часто з цими неприємностями можна розібратися самостійно, без виклику професіонала – але лише за умови, що вдома знайдуться потрібні інструменти.

Які інструменти потрібно мати вдома?

Кілька інструментів під рукою точно зроблять ремонт вдома простішим. І саме тому відкладати їхню покупку до моменту, коли щось зламається, не варто. Адже якісний набір – це одна з найкращих покупок, яку може зробити власник або власниця помешкання.

Викрутка зі знімними насадками

Замість того, аби шукати нову викрутку, або й взагалі бігти в магазин, коли потрібно затягнути гвинт незвичного розміру, варто придбати собі інструмент з кількома насадками. Дуже популярними зараз є опції "6-в-1", або ж навіть "12-в-1".

Зазвичай ці викрутки вже мають хрестоподібні наконечники та гайкові ключі.

Набір шестигранних ключів

Шестигранний ключ – це справжній "герой" домашнього ремонту. У цьому інструменті поєднуються функції викрутки та гайкового ключа – і він вставляється у дуже специфічні пази, що найчастіше використовують для кранів, ручок душу, побутової техніки та меблів.

А набір ключів різних розмірів гарантуватиме, що ви маєте потрібний під рукою.

Мультиметр

Якщо ви самі лагодите розетки, без мультиметра просто не обійтися. Він визначає та вимірює напругу й струм і дозволяє безпечно ремонтувати розетки, прилади та електричні панелі.

Це дозволить безпечно працювати з електрикою, опаленням, вентиляцією та кондиціонуванням повітря, а також сантехнічним обладнанням,

– ділиться експерт з ремонту Брендон Долан.

Портативний ліхтарик

Потужний ліхтарик – це справжній must have під час відключення електроенергії. Але це не єдине його використання: з ним набагато зручніше ремонтувати протікання під раковиною, у ванній та в інших важкодоступних і слабоосвітлених місцях.

Молоток

В кожному домі має знайтися надійний молоток: це дуже універсальний та все ще недооцінений інструмент, пише Better Homes & Gardens. З ним можна і повісити картини на стіни, і витягнути зайві гвіздки, і підбити цвяхи, і зібрати меблі.



Молоток – це дуже корисний домашній інструмент

Рулетка

Коли мовиться про домашні проєкти, точність – це найважливіше. І приказку "сім разів відміряй, один раз відріж" під час ремонту слід сприймати якомога буквальніше. Чи вам потрібно перевірити, чи влізуть меблі у простір, чи повісити штори на конкретній висоті – це саме той інструмент, без якого не обійтися.

Плоскогубці

Плоскогубці та ізоляційні інструменти дозволяють безпечно згинати, захоплювати та різати дроти. Втім, незайвими вони будуть у домі навіть у випадку, якщо ви не ремонтуєте проводку самостійно.

Пласкогубцями можна затягнути різноманітні кріплення, а також вони використовують у рукоділлі. Видів цього інструменту є чимало, але можна знайти варіант, що поєднує усі важливі функції.

Міцна сумка для інструментів

Це останній, та точно не за важливістю пункт. Від усіх ваших інструментів не буде жодної користі, якщо вони лежатимуть невідомо де, і ви не зумієте відшукати їх у потрібну хвилину.

Тому варто обрати міцну сумку, де інструменти лежатимуть організовано. Шукайте варіанти з посиленими ручками, міцною основою та великою кількістю відділень.

