Все запахи из посудомоечной машины исчезнут навсегда: запустите ее с этим средством
- Эксперты советуют чистить посудомоечную машину ежемесячно, чтобы избежать накопления минералов, жира и неприятных запахов.
- Уксус является эффективным натуральным средством для чистки посудомойки: налейте 1 стакан белого уксуса в миску, расположите ее на верхней полке и запустите самый горячий цикл мытья.
Посудомоечная машина – это чрезвычайно удобный и полезный прибор в доме. Впрочем, со временем именно он может стать источником неприятных запахов на кухне.
Возможно, вам приходилось мыть посуду в посудомоечной машине, а потом обнаруживать, что стаканы и тарелки остались мутными. А стоит открыть дверцу прибора, как в нос ударяет затхлый и очень неприятный запах, пишет Southern Living.
Все это – признаки того, что вашу посудомойку нужно как можно скорее почистить.
Как часто нужно мыть посудомоечную машину?
Прежде всего нужно разобраться, насколько часто следует чистить посудомоечную машину, чтобы она оставалась пригодной к использованию и по-настоящему качественно мыла вашу посуду. И эксперты сходятся на том, что тщательную чистку, когда вы вымываете всю внутреннюю часть, дверцы, фильтр и прокладку, нужно проводить ежемесячно, пишет Good Housekeeping.
Чистка посудомойки – это ключевой профилактический шаг в уходе за прибором. Если вы будете слишком долго откладывать это дело, минералы, жир, грязь и известковый налет будут накапливаться внутри. Они не только создадут неприятный запах, но и повлияют на эффективность стиральной машины, а также ее долговечность.
Чем чистить посудомоечную машину?
Одно натуральное средство, что уже есть у вас дома, будет идеальным способом почистить посудомойку и не нанести ей вреда. Это уксус – и использовать его невероятно просто.
Сначала нужно опорожнить посудомоечную машину, а потом налить в миску 1 стакан белого уксуса. Поставьте миску на верхнюю полку посудомоечной машины. После этого все, что нужно сделать – это включить горячий цикл мытья в посудомойке.
Пропустите цикл сушки и откройте дверцу, чтобы она могла просохнуть на воздухе. Использовать таблетку с моющим средством во время такой уборки не нужно.
Какие еще лайфхаки нужно знать?
