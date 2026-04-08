Когда мыть окна перед Пасхой, чтобы привлечь счастье и успех

Перед Пасхой уборка в доме имеет не только практическое, но и символическое значение. Особое внимание уделяют окнам, потому что именно через них в дом попадает свет и добрая энергия.

Мытье окон сопровождается различными приметами, поэтому многие обращают на них внимание, сочетая с желанием навести порядок перед праздником, пишет Oboz.ua.

Читайте также В какие дни Страстной недели категорически нельзя мыть окна: следует запомнить

Когда надо мыть окна перед Пасхой?

Считается, что последняя неделя перед Пасхой – наиболее удачный период для мытья окон. Лучше браться за работу утром, поскольку утренние часы символизируют начало и чистоту, поэтому говорят, что таким образом можно привлечь счастье в дом.

Вечером или ночью окна мыть нельзя, потому что вместе с водой можно "смыть" достаток и финансовый успех.

Среди самых благоприятных дней – Чистый четверг. Его связывают с очищением, обновлением и заботой о благополучии. Именно поэтому многие хозяйки старались планировать уборку в в этот день.



Современные хозяйки используют профессиональные средства для чистки, однако для тех, кто любит натуральные ингредиенты, то стоит обратить внимание на лимон, который способен справиться с грязными окнами, пишет Express.

Кислотность лимона растворяет жир и расщепляет пятна на стекле. Нужно разрезать лимон пополам и осторожно потереть им стекло, а остатки убрать мягкой тканью.

Какие есть приметы связанные с мытьем окон?

С мытьем окон перед Пасхой связано немало примет. Грязные стекла считаются плохим знаком, который может свидетельствовать о финансовых трудностях. А вот чистые и прозрачные уже символизируют благополучие и порядок в доме.

Во время уборки советуют думать о хорошем, поскольку считается, что вместе с водой исчезает весь негатив.

Окна нельзя мыть после захода солнца. Зато солнечная погода считается хорошим знаком, обещая спокойный и светлый период в жизни.

Уже после завершения работы окна советуют открыть, чтобы впустить свежий воздух, новую энергию и положительные изменения.

Что еще сделать до Пасхи?