Коли мити вікна перед Пасхою, щоб залучити щастя та успіх

Перед Великоднем прибирання в домі має не лише практичне, але й символічне значення. Особливу увагу приділяють вікнам, бо саме через них в оселю потрапляє світло та добра енергія.

Миття вікон супроводжується різними прикметами, тому багато хто звертає на них увагу, поєднуючи з бажанням навести порядок перед святом, пише Oboz.ua.

Коли треба мити вікна перед Пасхою?

Вважається, що останній тиждень перед Великоднем – найбільш вдалий період для миття вікон. Найкраще братися до роботи вранці, оскільки ранкові години символізують початок і чистоту, тому кажуть, що таким чином можна привернути щастя в дім.

Ввечері чи вночі вікна мити не можна, бо разом з водою можна "змити" достаток і фінансовий успіх.

Серед найсприятливіших днів – Чистий четвер. Його пов’язують з очищенням, оновленням і турботою про добробут. Саме тому багато господинь намагалися планувати прибирання у в цей день.



Найкраще мити вікна у Чистий четвер

Сучасні господині використовують професійні засоби для чищення, проте для тих, хто любить натуральні інгредієнти, то варто звернути увагу на лимон, який здатен впоратися з брудними вікнами, пише Express.

Кислотність лимона розчиняє жир та розщеплює плями на склі. Потрібно розрізати лимон навпіл та обережно потерти ним скло, а залишки прибрати м’якою тканиною.

Які є прикмети пов’язані з миттям вікон?

З миттям вікон перед Великоднем пов’язано чимало прикмет. Брудні шибки вважаються поганим знаком, який може свідчити про фінансові труднощі. А от чисті та прозорі вже символізують добробут і порядок у домі.

Під час прибирання радять думати про хороше, оскільки вважається, що разом з водою зникає увесь негатив.

Вікна не можна мити після заходу сонця. Натомість сонячна погода вважається добрим знаком, обіцяючи спокійний та світлий період у житті.

Вже після завершення роботи вікна радять відчинити, щоб впустити свіже повітря, нову енергію та позитивні зміни.

