4 способа избавиться от муравьев дома за считанные дни: "химия" не понадобится

С началом похолодания муравьи и многие другие насекомые легко находят путь в дом. Здесь они ищут воды, тепла и пищи – а потому кухни и ванные комнаты часто являются их любимыми местами обитания.

В холодное время года метаболизм насекомых замедляется – они не могут есть, гнездиться и размножаться, а потому ищут теплых мест, которыми часто становится ваш дом, пишет Martha Stewart.

Интересно Как не пустить мышей в сарай и курятник: проверенные способы для зимы

Обычно хозяева недовольны таким "соседством", но как избавиться от нежелательных насекомых, часто не представляют. К счастью, сделать это проще, чем кажется на первый взгляд.

В чем вред муравьев в доме?

Даже если муравьи не опасны, они все еще создают немало проблем, когда говорится о гигиене и качестве жизни. Они ползают канализацией, мусором, щелями на стенах, а после этого перебираются на еду и столешницы.

И самая большая проблема – это то, что муравьев постоянно становится больше: они создают феромонный след, что быстро привлекает еще большее количество насекомых, превращая небольшую проблему в настоящую катастрофу.

Поэтому ждать, пока муравьев станет много, точно не стоит.

Как избавиться от муравьев?

Диатомовая земля

Диатомит – это мелкий порошок, изготавливаемый из окаменелых водорослей. Для людей и домашних любимцев он вполне безопасен.

Он повреждает экзоскелеты муравьев, приводит к их обезвоживанию и гибели. Диатомовой землей следует посыпать места, где вы заметили вредителей, или где они потенциально прячутся.

Эфирные масла

Это натуральный и ароматный способ отпугивать вредителей, ведь муравьи не переносят некоторые средства. Смешайте 10 – 15 капель масла с водой и небольшим количеством моющего средства, а потом распылите на поверхностях кухни.

Раствор уксуса

Для отпугивания насекомых идеально подойдет и обычный раствор из равных частей белого уксуса и воды. Вот только такой метод будет ароматным не только для муравьев, но и для людей, живущих в доме, пишет The Spruce.

Профилактика

Конечно, просто отпугиванием насекомых не обойтись – нужно также избавиться от источников пищи, которые ищут муравьи. Проверьте, не подтекают ли трубы, загерметизируйте точки входа насекомых в дом.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?