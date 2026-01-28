4 способа избавиться от муравьев дома за считанные дни: "химия" не понадобится
- Диатомовая земля повреждает экзоскелеты муравьев, что приводит к их обезвоживанию и гибели.
- Эфирные масла и раствор уксуса используются для отпугивания муравьев, а профилактика включает устранение источников пищи и герметизацию точек входа насекомых в дом.
С началом похолодания муравьи и многие другие насекомые легко находят путь в дом. Здесь они ищут воды, тепла и пищи – а потому кухни и ванные комнаты часто являются их любимыми местами обитания.
В холодное время года метаболизм насекомых замедляется – они не могут есть, гнездиться и размножаться, а потому ищут теплых мест, которыми часто становится ваш дом, пишет Martha Stewart.
Обычно хозяева недовольны таким "соседством", но как избавиться от нежелательных насекомых, часто не представляют. К счастью, сделать это проще, чем кажется на первый взгляд.
В чем вред муравьев в доме?
Даже если муравьи не опасны, они все еще создают немало проблем, когда говорится о гигиене и качестве жизни. Они ползают канализацией, мусором, щелями на стенах, а после этого перебираются на еду и столешницы.
И самая большая проблема – это то, что муравьев постоянно становится больше: они создают феромонный след, что быстро привлекает еще большее количество насекомых, превращая небольшую проблему в настоящую катастрофу.
Поэтому ждать, пока муравьев станет много, точно не стоит.
Как избавиться от муравьев?
Диатомовая земля
Диатомит – это мелкий порошок, изготавливаемый из окаменелых водорослей. Для людей и домашних любимцев он вполне безопасен.
Он повреждает экзоскелеты муравьев, приводит к их обезвоживанию и гибели. Диатомовой землей следует посыпать места, где вы заметили вредителей, или где они потенциально прячутся.
Эфирные масла
Это натуральный и ароматный способ отпугивать вредителей, ведь муравьи не переносят некоторые средства. Смешайте 10 – 15 капель масла с водой и небольшим количеством моющего средства, а потом распылите на поверхностях кухни.
Раствор уксуса
Для отпугивания насекомых идеально подойдет и обычный раствор из равных частей белого уксуса и воды. Вот только такой метод будет ароматным не только для муравьев, но и для людей, живущих в доме, пишет The Spruce.
Профилактика
Конечно, просто отпугиванием насекомых не обойтись – нужно также избавиться от источников пищи, которые ищут муравьи. Проверьте, не подтекают ли трубы, загерметизируйте точки входа насекомых в дом.
