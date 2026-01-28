Их присутствие быстро создает проблемы – портится зерно, они вредят стены и пол, а птица постоянно нервничает, сообщает Farmer. Поэтому защиту следует начинать с устранения тех условий, которые являются комфортными для грызунов.

Интересно Почему перед деревьями стоит рассыпать древесную золу и как она влияет на урожай

Как уберечь сарай и курятник от мышей и крыс?

Нужно проверить все места через которые мыши могут попасть в здание. Все щели, отверстия возле фундамента, места входа труб или вентиляции нужно закрыть. Лучше всего это делать металлической сеткой или цементным раствором, потому что дерево и пену грызуны прогрызают легко.

Как защитить кур от мышей / Unsplash

Зерно не должно храниться в мешках или открытых ведрах. Лучше использовать металлические баки с крышками. Рассыпанный корм в курятнике – прямое "приглашение" для мышей.

Немаловажную роль играет чистота. Старую подстилку, остатки корма, опилки нужно регулярно убирать. В таких условиях куры лучше несутся, а грызуны не будут иметь чем поживиться.

Если мыши уже "прижились", стоит подумать, как их выгнать. Прежде всего это должны быть безопасные и экологические методы. Пепел, известь или зола, рассыпанные по периметру, создают среду, которую мыши не любят. Также помогают резкие запахи – мята, полынь, уксус.

Механические ловушки стоит использовать лишь как дополнительную меру. Яд в курятнике применять категорически нельзя, он может навредить для птиц.

Как быстро утеплить сарай и курятник?

Утепление не только сохраняет тепло, но и уменьшает привлекательность помещения для грызунов, пишет Backyardchicken project. Щели стоит закладывать смесью глины с опилками или цементом.

Стены можно утеплить изнутри плитами или плотным картоном, но обязательно закрыть их досками или фанерой. Грызуны не должны иметь доступа к мягким материалам.

Какие советы стоит сохранить?