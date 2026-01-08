Не покупайте зеленый лук в магазине: как вырастить его за неделю на подоконнике

Домашний зеленый лук это так вкусно и просто. Если в магазине он дорогой или вялый, куда лучшим решением будет вырастить его на балконе.

Это очень легко сделать дома всего за несколько дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Interia. Зеленый лук может появиться на подоконнике без почвы, сложных условий и специальных ламп.

Как быстро вырастить зеленый лук?

Чтобы зелень проросла, следует выбрать правильный сорт лука. Лучше всего подходят средние или мелкие, плотные, без мягких участков и плесени. Она не должна быть большой, если на верхушке уже есть зеленый побег - это дополнительный плюс.

Домашний ингредиент / Фото unsplash

Прежде чем проращивать лук, его необходимо замочить в теплой воде хотя бы на 6 – 8 часов. Таким образом корни "пробуждаются" – это значительно ускорит рост зеленых побегов.

Также стоит добавить щепотку соли или несколько капель перекиси. Лучше всего выращивать в воде, луковицы ставят плотно в стакан или контейнер так, чтобы в воду погружалась лишь нижняя часть. Вся луковица в воде – ошибка, она начнет гнить.

Еще один важный фактор – вода. Ее стоит менять ежедневно или через день. Именно это сохраняет свежесть и убирает неприятный запах.

Как хранить зеленый лук?

Срезанный зеленый лук следует мыть только перед употреблением и хранить в сухом месте, пишет Przepisy. Чрезмерная влага сокращает срок хранения.

Самый простой способ – завернуть зелень в бумажное полотенце и положить в контейнер или пакет в холодильник. Так она остается свежей несколько дней без потери вкуса и текстуры.

Какие советы пригодятся?