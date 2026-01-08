Не купуйте зелену цибулю в магазині: як виростити її за тиждень на підвіконні
- Для швидкого вирощування зеленої цибулі обирайте середні або дрібні щільні цибулини без м'яких ділянок і плісняви.
- Зрізану зелену цибулю варто зберігати загорнутою в паперовий рушник у холодильнику, щоб вона залишалася свіжою кілька днів.
Домашня зелена цибуля – це так смачно і просто. Якщо у магазині вона дорога або млява, куди кращим рішенням буде виростити її на балконі.
Це дуже легко зробити вдома всього за кілька днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Interia. Зелена цибуля може з'явитися на підвіконні без ґрунту, складних умов і спеціальних ламп.
Як швидко виростити зелену цибулю?
Щоб зелень проросла, слід вибрати правильний сорт цибулі. Найкраще підходять середні або дрібні, щільні, без м’яких ділянок і плісняви. Вона не має бути великою, якщо на верхівці вже є зелений пагін — це додатковий плюс.
Перш ніж пророщувати цибулю, її необхідно замочити у теплій воді хоча б на 6 – 8 годин. Таким коріння "пробуджується" – це значно прискорить ріст зелених пагонів.
Також варто додати дрібку солі або кілька крапель перекису. Найкраще вирощувати у воді, цибулини ставлять щільно в склянку або контейнер так, щоб у воду занурювалася лише нижня частина. Вся цибулина у воді – помилка, вона почне гнити.
Ще один важливий чинник – вода. Її варто змінювати щодня або через день. Саме це зберігає свіжість і прибирає неприємний запах.
Як зберігати зелену цибулю?
Зрізану зелену цибулю слід мити лише перед споживанням та зберігати у сухому місці, пише Przepisy. Надмірна волога скорочує термін зберігання.
Найпростіший спосіб – загорнути зелень у паперовий рушник і покласти в контейнер або пакет у холодильник. Так вона залишається свіжою кілька днів без втрати смаку й текстури.
