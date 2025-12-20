Свежий и упругий матрас – это основа хорошего сна. И помочь в этом может элементарная сода, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Kobieta Interia.

Зачем сыпать соду на матрас?

Прежде всего – абсорбация. Сода прекрасно поглощает запахи и вещества. На самом деле в этом ей практически нет равных. Поэтому сода точно поможет сохранить свежесть матраса на длительное время.

Неочевидный способ ухаживать за матрасом / Фото Freepik

Также сода прекрасно справится с бактериями и грибками – лучший антисептик еще надо поискать. И главное: она дешевая и не вызывает аллергии. Поэтому такое средство будет уместным в любом доме.

Как правильно сыпать соду на матрас?

Надо равномерно посыпать поверхность матраса пищевой содой. Оставляем на несколько часов, в идеале – на ночь. Затем надо пропылесосить матрас и протереть влажной тряпкой, подсказывает Onet.

Для усиления эффекта свежести можно добавить к соде каплю эфирного масла. А если на матрасе есть пятно, выведите его с помощью пасты из соды и воды.

