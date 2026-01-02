Никогда не храните кастрюли вместе с крышками: об этой ошибке знают единицы
- Хранение кастрюль вместе с крышками может создать условия для развития бактерий и плесени из-за отсутствия циркуляции воздуха.
- Для экономии пространства и предотвращения опасности, рекомендуется хранить крышки отдельно и использовать универсальные силиконовые крышки.
Большинство людей для экономии пространства и порядка хранят кастрюли, накрыв их крышками – так они сразу готовы к использованию, а крышки не теряются. Впрочем, большинство и не подозревают, что так подвергают себя одной неочевидной проблеме.
Если вы имеете привычку накрывать кастрюлю крышкой перед тем, как ставить ее на полку, лучше отказаться от этой привычки прямо сейчас. Дело в том, что это "безобидное" действие может угрожать здоровью всей семьи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Yahoo.
Как хранить кастрюли на кухне правильно?
Первая причина, почему крышки следует хранить отдельно от кастрюль, касается вовсе не безопасности, а элементарного удобства и экономии места. Если ваша кухня маленькая, хранить крышки прямо на кастрюлях – это одно из худших решений, что вы только можете принять. Крышки занимают немало места, а если ставить их отдельно, вы можете ставить меньшие кастрюли в большие, и так сэкономите больше пространства на полках.
Кроме того, оптимальным вариантом будет найти идеальную универсальную крышку для вашей посуды. Очень часто крышки занимают на кухне значительно больше места, чем заслуживают, а вот силиконовая универсальная крышка может использовать большинство задач, и одновременно сэкономит кучу места в шкафах.
В чем опасность хранения крышек на кастрюлях?
Но есть еще одна причина, почему крышки следует держать подальше от кастрюль. Многие моют посуду, накрывают ее крышкой, а потом сразу же ставят на полку. И кастрюля без доступа воздуха и его циркуляции может стать идеальным питомником для бактерий, микробов и даже плесени.
Часто плесень прозрачная, или настолько мелкая, что заметить ее просто невозможно, пока она не разрастется до черных пятен. И когда в следующий раз вы нальете в такую кастрюлю воду для супа, все эти бактерии и споры грибков попадут в пищу.
Нужно ли выбрасывать заплесневелые кастрюли?
Если неприятность уже произошла, и вы обнаружили в кастрюле плесень, не спешите ее выбрасывать – если посуда изготовлена из непористого материала, например сталь или керамика, ее можно безопасно помыть и использовать повторно, пишет The Spruce.
Выбросить следует деревянную посуду и посуду из некоторых видов пластика, если вы заметили на них плесень, ведь вычистить ее полностью будет практически невозможно.
