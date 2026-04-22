Одна самка способна отложить до 300 яиц, поэтому если вовремя их не вывести, то может сильно пострадать одежда, которой питаются личинки моли, пишет Express.

Эксперты советуют не спешить с агрессивной химией, а обратить внимание на натуральные средства, которые не только отпугнут насекомых, но и придадут приятный аромат в шкафу.

Как защитить вещи от моли?

Вывести моль можно очень просто. Для этого даже не понадобится использовать химические средства. Один из самых простых способов – использование сушеных трав. Особенно эффективной считается лаванда, однако может подойти и розмарин, тимьян, гвоздика или даже лавровые листья.

Сухие травы можно сложить в небольшие тканевые мешочки и разложить в шкафах или ящиках. Такой вариант не только отпугнет моль, но и освежит вещи.

Альтернативой могут стать эфирные масла или спреи на их основе – их надо нанести в те места, где возможен риск появления насекомых.



Запахи лаванды и других растений помогают перебить ароматы, которые привлекают моль, поэтому уменьшают вероятность того, что она выберет именно ваш дом для размножения.

Чистота – главная профилактика в борьбе с молью. Насекомые часто откладывают яйца в темных, запыленных и затхлых местах, поэтому уборка имеет ключевое значение.

Время от времени нужно полностью освобождать шкафы и ящики от одежды, тщательно пылесосить все поверхности – особенно углы, щели и труднодоступные места.

Как вывести моль из продуктов?

Для отпугивания моли из продуктов можно использовать черный перец горошком, лавровые листья или фольгу. Об этом рассказала юлогерка Диана Гологовец в своем инстаграме.

Черный перец и лавровые листья имеют сильный запах, который отпугивает моль, а фольга создает неблагоприятную для нее среду из-за блестящей поверхности и шелеста.

