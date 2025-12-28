Не все дни подходят для шопинга: лунный календарь покупок на январь 2026 года

Начало года часто ассоциируется с обновлением – появляется желание сменить гардероб или приобрести что-то для дома. В начале 2026 года лунный календарь предусматривает неровный ритм для шопинга.

Есть дни, которые подходят для удачных трат, другие могут принести разочарование или спонтанные решения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. В течение января Луна проходит полный цикл – от пиковых моментов в начале месяца до обновления ближе к его завершению.

Какие дни в январе 2026 года считаются удачными для покупок?

Наиболее благоприятными для шопинга в январе называют 5, 6, 8, 9 и 12 число. В эти дни покупки обычно оказываются практичными, а выбор – более взвешенным.

Как покупать в январе / Фото unsplash

Также хороший фон имеют 21, 24, 26, 28 и 31 января. Эти даты подходят как для плановых расходов, так и для больших покупок, связанных с домом или техникой.

Есть дни, когда покупки могут не оправдать ожиданий или быстро потерять актуальность. К таким датам относятся 2, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 25 и 29 января. В эти периоды чаще случаются импульсивные траты или сомнения после приобретения.

Какие самые сложные дни?

В январе 2026 года выделяют только два дня, которые считают наиболее нестабильными для финансовых решений – 3 и 18 января, пишет Times. Они приходятся на ключевые моменты лунного цикла и часто сопровождаются эмоциональными колебаниями.

Именно в эти даты покупки редко приносят удовольствие, а решения могут быть поспешными.