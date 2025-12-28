Есть дни, которые подходят для удачных трат, другие могут принести разочарование или спонтанные решения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. В течение января Луна проходит полный цикл – от пиковых моментов в начале месяца до обновления ближе к его завершению.

Какие дни в январе 2026 года считаются удачными для покупок?

Наиболее благоприятными для шопинга в январе называют 5, 6, 8, 9 и 12 число. В эти дни покупки обычно оказываются практичными, а выбор – более взвешенным.

Как покупать в январе / Фото unsplash

Также хороший фон имеют 21, 24, 26, 28 и 31 января. Эти даты подходят как для плановых расходов, так и для больших покупок, связанных с домом или техникой.

Есть дни, когда покупки могут не оправдать ожиданий или быстро потерять актуальность. К таким датам относятся 2, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 25 и 29 января. В эти периоды чаще случаются импульсивные траты или сомнения после приобретения.

Какие самые сложные дни?

В январе 2026 года выделяют только два дня, которые считают наиболее нестабильными для финансовых решений – 3 и 18 января, пишет Times. Они приходятся на ключевые моменты лунного цикла и часто сопровождаются эмоциональными колебаниями.

Именно в эти даты покупки редко приносят удовольствие, а решения могут быть поспешными.