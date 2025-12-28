Не всі дні підходять для шопінгу: місячний календар покупок на січень 2026 року

Початок року часто асоціюється з оновленням – з’являється бажання змінити гардероб чи придбати щось для дому. На початку 2026 року місячний календар передбачає нерівний ритм для шопінгу.

Є дні, які підходять для вдалих витрат, інші можуть принести розчарування або спонтанні рішення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space Weather Live. Упродовж січня Місяць проходить повний цикл – від пікових моментів на початку місяця до оновлення ближче до його завершення.

Цікаво Є кілька напружених днів у січні: детальний місячний календар

Які дні у січні 2026 року вважаються вдалими для покупок?

Найбільш сприятливими для шопінгу у січні називають 5, 6, 8, 9 та 12 число. У ці дні покупки зазвичай виявляються практичними, а вибір – більш виваженим.

Як купувати у січні / Фото unsplash

Також добрий фон мають 21, 24, 26, 28 та 31 січня. Ці дати підходять як для планових витрат, так і для більших покупок, пов’язаних із домом чи технікою.

Є дні, коли покупки можуть не виправдати очікувань або швидко втратити актуальність. До таких дат належать 2, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 25 та 29 січня. У ці періоди частіше трапляються імпульсивні витрати або сумніви після придбання.

Які найскладніші дні?

У січні 2026 року виділяють лише два дні, які вважають найбільш нестабільними для фінансових рішень – 3 та 18 січня, пише Times. Вони припадають на ключові моменти місячного циклу й часто супроводжуються емоційними коливаннями.

Саме в ці дати покупки рідко приносять задоволення, а рішення можуть бути поспішними.