Три дня, в которые подстерегает опасность: лунный календарь на ноябрь

Астрологи убеждены, что Луна – это не просто спутник Земли, но и небесное тело, которое может влиять на успехи и неудачи людей.

Положение Луны на небе может подсказать немало людям, которые знают, как интерпретировать ее фазы. Оказывается, она может предупредить о неудачах и сложных днях, сообщает 24 Канал со ссылкой на SpaceWeatherLive.

Лунный календарь на ноябрь

1 ноября Растущая Луна 10 день 2 ноября Растущая Луна 11 день 3 ноября Растущая Луна 12 день 4 ноября Растущая Луна 13 день 5 ноября Полнолуние 14 день 6 ноября Полнолуние 15 день 7 ноября Убывающая Луна 16 день 8 ноября Убывающая Луна 17 день 9 ноября Убывающая Луна 18 день 10 ноября Убывающая Луна 19 день 11 ноября Убывающая Луна 20 день 12 ноября Убывающая Луна 21 день 13 ноября Последняя четверть 22 день 14 ноября Последняя четверть 23 день 15 ноября Убывающая Луна 24 день 16 ноября Убывающая Луна 25 день 17 ноября Убывающая Луна 26 день 18 ноября Убывающая Луна 27 день 19 ноября Убывающая Луна 28 день 20 ноября Новолуние 29 день 21 ноября Новолуние 0 день 22 ноября Растущая Луна 29 день 23 ноября Растущая Луна 1 день 24 ноября Растущая Луна 2 день 25 ноября Растущая Луна 3 день 26 ноября Растущая четверть 4 день 27 ноября Растущая Луна 5 день 28 ноября Первая четверть 6 день 29 ноября Растущая Луна 7 день 30 ноября Первая четверть 8 день

Влияние Луны на человека

Издавна люди наблюдали за изменениями фаз Луны и замечали, что она якобы может влиять на человека – на события в его жизни, удачу, настроение и повседневные дела. Но в отличие от календарного месяца, лунный цикл длится всего 29,5 дней, пишет Almanac.

Он состоит из четырех фаз – новолуния, первой четверти, полнолуния и последней четверти.

Новолуние – это лучшее время для планирования дел, начала новых хобби, планирования встреч и тому подобное.

– это лучшее время для планирования дел, начала новых хобби, планирования встреч и тому подобное. Первая четверть – это время, когда стоит осуществлять планы.

– это время, когда стоит осуществлять планы. Полная четверть . В это время нужно быть осторожными – астрологи верят, что в полнолуние люди становятся опрометчивыми, и на них могут подстерегать неудачи.

. В это время нужно быть осторожными – астрологи верят, что в полнолуние люди становятся опрометчивыми, и на них могут подстерегать неудачи. Последняя четверть – это время для того, чтобы подвести итоги, отдохнуть и посвятить время людям вокруг.

В ноябре будет несколько благоприятных дней – в частности 18, 21, 26 и 27 числа.

А вот осторожными стоит быть в три дня – 3,4 и 30 ноября