Три дні, в які підстерігає небезпека: місячний календар на листопад

Астрологи переконані, що Місяць – це не просто супутник Землі, але й небесне тіло, що може впливати на успіхи та невдачі людей.

Положення Місяця на небі може підказати чимало людям, які знають, як інтерпретувати його фази. Виявляється, він може попередити про невдачі та складні дні, повідомляє 24 Канал з посиланням на SpaceWeatherLive.

Цікаво Обробіть яблуню від парші восени: може знищити увесь урожай

Місячний календар на листопад

1 листопада Зростаючий Місяць 10 день 2 листопада Зростаючий Місяць 11 день 3 листопада Зростаючий Місяць 12 день 4 листопада Зростаючий Місяць 13 день 5 листопада Повня 14 день 6 листопада Повня 15 день 7 листопада Спадаючий Місяць 16 день 8 листопада Спадаючий Місяць 17 день 9 листопада Спадаючий Місяць 18 день 10 листопада Спадаючий Місяць 19 день 11 листопада Спадаючий Місяць 20 день 12 листопада Спадаючий Місяць 21 день 13 листопада Остання чверть 22 день 14 листопада Остання чверть 23 день 15 листопада Спадаючий Місяць 24 день 16 листопада Спадаючий Місяць 25 день 17 листопада Спадаючий Місяць 26 день 18 листопада Спадаючий Місяць 27 день 19 листопада Спадаючий Місяць 28 день 20 листопада Молодик 29 день 21 листопада Молодик 0 день 22 листопада Зростаючий Місяць 29 день 23 листопада Зростаючий Місяць 1 день 24 листопада Зростаючий Місяць 2 день 25 листопада Зростаючий Місяць 3 день 26 листопада Зростаючий чверть 4 день 27 листопада Зростаючий Місяць 5 день 28 листопада Перша чверть 6 день 29 листопада Зростаючий Місяць 7 день 30 листопада Перша чверть 8 день

Вплив Місяця на людину

З давніх-давен люди спостерігали за змінами фаз Місяця та помічали, що він нібито може впливати на людину – на події у її житті, вдачу, настрій та повсякденні справи. Але на відміну від календарного місяця, місячний цикл триває всього 29,5 днів, пише Almanac.

Він складається з чотирьох фаз – молодика, першої чверті, повні та останньої чверті.

Молодик – це найкращий час для планування справ, початку нових хобі, планування зустрічей тощо.

– це найкращий час для планування справ, початку нових хобі, планування зустрічей тощо. Перша чверть – це час, коли варто здійснювати плани.

– це час, коли варто здійснювати плани. Повня . У цей час потрібно бути обережними – астрологи вірять, що в повню люди стають необачними, і на них можуть підстерігати невдачі.

. У цей час потрібно бути обережними – астрологи вірять, що в повню люди стають необачними, і на них можуть підстерігати невдачі. Остання чверть – це час для того, аби підбити підсумки, відпочити та присвятити час людям навколо.

У листопаді буде кілька сприятливих днів – зокрема 18, 21, 26 та 27 числа.

А ось обережними варто бути у три дні – 3,4 та 30 листопада