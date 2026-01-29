Положение Луны на небе, оказывается, может немало подсказать людям, умеющим интерпретировать его фахи. Она может легко предупредить о неудачах и подсказать, на какие дни лучше запланировать важные встречи, пишет SpaceWeatherLive.
Лунный календарь на февраль
|1 февраля
|Растущая Луна
|13 день
|2 февраля
|Полнолуние
|14 день
|3 февраля
|Убывающая Луна
|15 день
|4 февраля
|Убывающая Луна
|16 день
|5 февраля
|Убывающая Луна
|17 день
|6 февраля
|Убывающая Луна
|18 день
|7 февраля
|Убывающая Луна
|19 день
|8 февраля
|Убывающая Луна
|20 день
|9 февраля
|Убывающая Луна
|21 день
|10 февраля
|Последняя четверть
|22 день
|11 февраля
|Убывающая Луна
|23 день
|12 февраля
|Убывающая Луна
|24 день
|13 февраля
|Убывающая Луна
|25 день
|14 февраля
|Убывающая Луна
|26 день
|15 февраля
|Убывающая Луна
|27 день
|16 февраля
|Убывающая Луна
|28 день
|17 февраля
|Новолуние
|0 день
|18 февраля
|Растущая Луна
|1 день
|19 февраля
|Растущая Луна
|2 день
|20 февраля
|Растущая Луна
|3 день
|21 февраля
|Растущая Луна
|4 день
|22 февраля
|Растущая Луна
|5 день
|23 февраля
|Растущая Луна
|6 день
|24 февраля
|Первая четверть
|7 день
|25 февраля
|Первая четверть
|8 день
|26 февраля
|Растущая четверть
|9 день
|27 февраля
|Растущая Луна
|10 день
|28 февраля
|Растущая Луна
|11 день
Как Луна влияет на человека?
Луна имеет 4 фазы, и каждая из них имеет свое влияние на человека. Издавна люди наблюдали за спутником Земли и замечали, что в течение месяца влияние ночного светила меняется, пишет Almanac.
Лунный цикл, в отличие от календарного месяца, длится всего 29,5 дней.
Вот что означают разные фазы Луны:
- Новолуние – идеальное время для планирования встреч, начала новых дел, хобби и тому подобное.
- Первая четверть. Эти дни следует уделить продуктивности, работе, выполнению задуманного. Под влиянием Луны в первой четверти люди обычно чувствуют прилив сил, уверенность в себе.
- Полнолуние – в эти дни следует поберечься и не совершать импульсивных поступков. Часто в Полнолуние люди становятся опрометчивыми, и поэтому их подстерегают неудачи.
- Последняя четверть – это время для рефлексии и обдумывания. Лучше не планировать никаких активных действий на эти дни.
В феврале будет несколько благоприятных дней – а именно 2, 3, 9, 21, 25, 28 февраля. А вот особенно осторожными стоит быть 8, 10 и 17 0 18 февраля – эти дни являются достаточно неблагоприятными.
