Ржавчина отпадет сама: какую одну таблетку надо бросить в бачок унитаза
- Таблетка для посудомоечной машины, содержащая ферменты и щелочные компоненты, может растворить ржавчину и налет в унитазе.
- Эксперты советуют оставить таблетку в бачке на ночь для максимального очищения и устранения неприятного запаха.
Ржавчина и налет в унитазе беспокоит многих хозяек. Не всегда с отложениями может справиться специальное средство, поэтому стоит прибегнуть к интересному трюку. Он заключается в использовании одной полезной таблетки.
Подвесные блоки и ароматизированные наклейки не способны дать никакого эффекта, кроме запаха, а вот реально вывести ржавчину поможет таблетка для посудомоечной машины, пишет Martha Stewart.
Обычная таблетка для посудомоечной машины имеет в составе ферменты, щелочные компоненты и отбеливающие агенты, которые растворяют не только жир и грязь на посуде, но и способны справиться с гораздо более серьезными отложениями.
Как посудомоечная таблетка выводит ржавчину?
Если ржавчина въелась глубоко, то нужно лишь бросить таблетку в бачок и дождаться, когда она там растворится. Через час уже можно взять щетку и тщательно почистить унитаз изнутри, а налет и ржавчина отвалятся сами.
Есть еще другой способ очистки унитаза. Пока таблетка будет лежать в бачке, то будет медленно растворяться, превращая жидкость в очистительный раствор. Тогда при каждом нажатии на кнопку слива удастся омыть чашу и провести полноценную обработку унитаза. Такой метод уберет причину появления желтого налета, поэтому желтых пятен на керамике больше не будет.
Простой лайфхак в очистке унитаза / Фото Pexels
Эксперты даже советуют бросать таблетку в бачок на ночь, чтобы за это время она успела раствориться и дать максимальный результат. Когда концентрация очистительных веществ достигнет максимума, то эмаль начнет блестеть, а неприятный запах исчезнет.
Также лимонная кислота является эффективным натуральным средством для очистки унитаза от известкового налета и мочевого камня, пишет Southern Living. Для очистки слива рекомендуется использовать соду, уксус и моющее средство, чтобы избежать накоплений жира и грязи.
