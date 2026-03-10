Підвісні блоки й ароматизовані наліпки не здатні дати жодного ефекту, крім запаху, а от реально вивести іржу допоможе таблетка для посудомийної машини, пише Martha Stewart.

Звичайна таблетка для посудомийної машини має у складі ферменти, лужні компоненти та відбілювальні агенти, які розчиняють не лише жир та бруд на посуді, але й здатні впоратися з набагато серйознішими відкладеннями.

Як посудомийна таблетка виводить іржу?

Якщо іржа в’їлася глибоко, то потрібно лише кинути таблетку в бачок і дочекатися, коли вона там розчиниться. Через годину вже можна взяти щітку й ретельно почистити унітаз зсередини, а наліт й іржа відваляться самі.

Є ще інший спосіб очищення унітазу. Поки таблетка лежатиме в бачку, то буде повільно розчинятися, перетворюючи рідину на очисний розчин. Тоді при кожному натисканні на кнопку зливу вдасться омити чашу й провести повноцінну обробку унітаза. Такий метод прибере причину появи жовтого нальоту, тож жовтих плям на кераміці більше не буде.



Простий лайфхак в очищенні унітазу / Фото Pexels

Експерти навіть радять кидати таблетку в бачок на ніч, щоб за цей час вона встигнула розчинитися й дати максимальний результат. Коли концентрація очисних речовин досягне максимуму, то емаль почне блищати, а неприємний запах зникне.

Також лимонна кислота є ефективним натуральним засобом для очищення унітазу від вапняного нальоту та сечового каменю, пише Southern Living. Для очищення зливу рекомендується використовувати соду, оцет та миючий засіб, щоб уникнути накопичень жиру та бруду.

