Как разморозить лобовое стекло за считанные минуты: лайфхак для водителей
- Лобовое стекло автомобиля можно быстро разморозить с помощью лимонного сока или мешочка с теплой водой.
- Для предотвращения запотевания окон можно протереть их половинкой картофеля, которая создает защитный слой из крахмала.
Зимой лобовое стекло часто замерзает, поэтому это становится значительной проблемой, особенно утром, когда водители спешат на работу. На размораживание может уйти много времени, поэтому стоит воспользоваться одним интересным лайфхаком.
Один автомобильный эксперт рассказал, что разморозить лобовое стекло можно с помощью обычного продукта, который найдется у нас дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.
Как разморозить лобовое стекло?
Чтобы не стоять долго на морозе со скребком до 15 минут, стоит воспользоваться одним интересным методом. Быстро ослабить ледовый слой может обычный лимон.
Лимонная кислота разрушает лед. Просто выжмите сок на стекло, осторожно смойте теплой водой и протрите кусочками самого лимона,
– отметил эксперт Тим Алкок.
Если лимона нет, то подойдет другой эффективный метод – мешочек с теплой водой. Нужно лишь наполнить содержимое водой и аккуратно провести им по стеклу, чтобы лед исчез за секунды.
"Только будьте с этим методом очень осторожными. Вода должна быть теплой и ни в коем случае не горячей, потому что стекло может лопнуть", – добавил специалист.
Альтернативой является теплое влажное полотенце. Его достаточно лишь приложить к стеклу, чтобы быстро убрать толстое наслоение льда.
Лобовое стекло можно быстро разморозить / Фото Pexels
Но кроме лимона, есть еще один автомобильный лайфхак с картофелем. Блогерша София Сизова рассказала об интересном методе в своем инстаграме. Чтобы зеркало автомобиля и окна не запотевали и оставались без капель, надо разрезать половину картофеля и протереть ею стекло.
Пленка крахмала создает защитный слой, поэтому после такого метода, капли начнут быстро стекать и не будут мешать обзору.
Как очистить стекло картофелем: смотрите видео
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Пищевую соду нельзя использовать для очистки алюминиевых сковородок, поскольку она может вызвать окисление и потемнение поверхности.
Для стирки куртки важно придерживаться рекомендаций производителя по температуре и скорости отжима, чтобы избежать желтых пятен и полос.
Частые вопросы
Какой простой способ разморозить лобовое стекло автомобиля?
Эксперт Тим Алкок рекомендует использовать лимон. Лимонная кислота разрушает лед - просто выжмите сок на стекло, осторожно смойте теплой водой и протрите кусочками самого лимона.
Что делать, если нет лимона для размораживания стекла?
Если лимона нет, можно использовать мешочек с теплой водой. Наполните его водой и аккуратно проведите по стеклу - лед исчезнет за секунды. Важно, чтобы вода была теплой, а не горячей, чтобы избежать трещин в стекле.
Какой существует лайфхак с картошкой для автомобильных стекол?
Блогер София Сизова рекомендует использовать картофель, чтобы зеркала и окна не запотевали. Разрежьте половину картофеля и протрите ею стекло - пленка крахмала создаст защитный слой, что позволит каплям быстро стекать.