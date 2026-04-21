Одежда после стирки станет ароматной без лишних затрат: простой трюк с сушкой
- Для ароматизации одежды после стирки рекомендуется использовать многоразовые шарики для сушки с несколькими каплями разведенного эфирного масла.
- Кухонное полотенце в сушильной машине может ускорить процесс сушки и снизить потребление электроэнергии, если использовать его только в первые 15 минут.
Стирка – достаточно частое дело, поэтому некоторые хозяйки ищут способы сделать процесс легче и дешевле. Есть один проверенный способ, которым уже многие пользуются. Он помогает немного сэкономить и оставляет вещи приятно пахнущими после сушки.
Суть лайфхака заключается в использовании многоразовых шариков для сушки, пишет Good Housekeeping. Благодаря им можно забыть об ароматизированных салфетках для сушилки.
Как сэкономить на стирке?
Специалисты говорят, что достаточно добавить на эти шарики несколько капель разведенного эфирного масла, и они выполнят сразу несколько функций: ускорят сушку, уменьшат статическое электричество, разрыхлят ткань и придадут легкий аромат.
Для стандартной загрузки достаточно 2 – 3 шариков. На каждый из них нужно добавить 3 – 4 капли эфирного масла, но обязательно разведенного. Неразведенное масло может накапливаться в ткани шариков и оставлять следы на вещах.
Маслу нужно дать немного времени впитаться перед тем, как класть шарики в сушилку – это поможет избежать пятен на одежде.
Сушить можно в обычном режиме, без специальных настроек. В результате через 45 минут вещи будут не только сухими, но и с приятным ароматом.
Вещи после сишуння будут иметь приятный аромат / Фото Pexels
Раз в месяц шарики для сушки нужно стирать в горячей воде (в ситчасном мешке или обычном носке), без моющих средств. После этого их нужно хорошо высушить естественным образом.
Преимущество этого метода заключается в экономии денег, уменьшении статичности, простоте использования и выборе аромата. Однако минусы также есть. Шарики с эфирным маслом не дают эффекта смягчения ткани, а при неправильном использовании на ткани могут появиться пятна.
Однако этот лайфхак идеально подойдет для тех, кто хочет попробовать придать вещам приятный запах довольно простым способом.
Кроме того, использование кухонного полотенца в сушильной машине ускоряет процесс сушки одежды и снижает потребление электроэнергии, пишет Express. Специалисты рекомендуют использовать толстое полотенце только на первые 15 минут сушки, во избежание замедления процесса.
Какие еще есть лайфхаки о стирке?
Эксперты рекомендуют ежемесячно чистить стиральную машину, чтобы предотвратить появление плесени, даже если она выглядит чистой.
Для отбеливания белых носков рекомендуется использовать лимонный сок вместо смягчителя для ткани, поскольку он действует как природный отбеливатель.
